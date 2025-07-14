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В Перми планируют открыть кэжуал-ресторан «Булка»

Предприниматель Екатерина Белка, развивающая рестораны Belka, Madame Zhu, сеть кафе Roll’s и кофейню «Булошная», планирует запустить еще один гастрономический проект. В новом заведении «Булка» объединятся кофейня со свежей выпечкой и ресторанное пространство расслабленного типа. Об этом сообщают наши коллеги из Business Class.

Freepik

Проект займет место бывшего ресторана «Форшмак», который ранее располагался на Сибирской, 46. Открытие «Булки» запланировано на конец этого или начало следующего года.

Недавно мы сообщали, что в Дубаи могут начать подавать посикунчики. Владельцу кафе-музея «Пермская кухня» Алексею Субботину поступило предложение о развитии его проекта в Эмиратах.

Информационный обзор редакции. 

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