В Перми планируют открыть кэжуал-ресторан «Булка»

Проект займет место бывшего ресторана «Форшмак», который ранее располагался на Сибирской, 46. Открытие «Булки» запланировано на конец этого или начало следующего года.

Недавно мы сообщали, что в Дубаи могут начать подавать посикунчики. Владельцу кафе-музея «Пермская кухня» Алексею Субботину поступило предложение о развитии его проекта в Эмиратах.

Информационный обзор редакции.