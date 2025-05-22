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Известно, когда собираются открыть гриль-ресторан Stoke и отель Radisson

Стало известно, когда в Перми планируют открыть Radisson Hotel Perm, а также гриль-ресторан Stoke, который разместится на третьем этаже пятизвездочного отеля.

Radisson

Планируется, что Stoke запустят одновременно с отелем Radisson — 26 мая, рассказали в пресс-службе Radisson Hotel Group. Шеф-поваром нового гриль-ресторана в Перми станет Максим Русинов, известный по проектам BÈLKA, Barra Cholo, Metis. Он намерен представить блюда из выдержанного мяса, сезонных овощей и локальных ингредиентов в концепции современной южноамериканской кухни.

«Stoke — это диалог между природой и кулинарией, где каждый элемент важен. Мы вдохновлялись первобытной силой огня и дополнили ее современными техниками и подачей, чтобы создать уникальный гастрономический опыт», — комментирует Максим Русинов, шеф-повар ресторана Stoke.

Напомним, пятизвездочный отель Radisson получил разрешение на ввод в эксплуатацию в ноябре 2024 года. В нем будет 158 номеров, а также современный тренажерный зал, бассейн и SPA-центр с панорамными видами.

Недавно мы показывали дизайн-проект ресторана «TÖB», который планируют открыть в отеле на месте «Телты».

Информационный обзор редакции.

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