Известно, что собираются открыть на месте гастробара Brugge

Планируется, что это будет бар от основателей Sabotage. По данным телеграм-канала in vino papulos, в помещении уже начался ремонт, параллельно команда работает над концепцией. Открыть новое заведение планируют осенью 2025 года.

Недавно мы рассказывали о том, что создательница Sister’s Bar и «Арбузного сахара» Аля Тютикова готовит новый гастрономический проект.

Информационный обзор редакции.