Известно, что собираются открыть на месте гастробара Brugge

Стало известно, что появится на месте недавно закрывшегося гастробара Brugge на улице Советская. Ранее сообщалось, что заведение закрылось на ремонт, но все-таки площадку займет новый гастрономический проект.
Планируется, что это будет бар от основателей Sabotage. По данным телеграм-канала in vino papulos, в помещении уже начался ремонт, параллельно команда работает над концепцией. Открыть новое заведение планируют осенью 2025 года.
Недавно мы рассказывали о том, что создательница Sister’s Bar и «Арбузного сахара» Аля Тютикова готовит новый гастрономический проект.
Информационный обзор редакции.
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