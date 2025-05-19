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Известно, что собираются открыть на месте гастробара Brugge

Стало известно, что появится на месте недавно закрывшегося гастробара Brugge на улице Советская. Ранее сообщалось, что заведение закрылось на ремонт, но все-таки площадку займет новый гастрономический проект.

Гастрономический бар Brugge/ВКонтакте

Планируется, что это будет бар от основателей Sabotage. По данным телеграм-канала in vino papulos, в помещении уже начался ремонт, параллельно команда работает над концепцией. Открыть новое заведение планируют осенью 2025 года.

Недавно мы рассказывали о том, что создательница Sister’s Bar и «Арбузного сахара» Аля Тютикова готовит новый гастрономический проект.

Информационный обзор редакции.

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