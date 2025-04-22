Показываем, как должен выглядеть гриль-ресторан Stoke в новом отеле Radisson

Стало известно, как будет выглядеть гриль-ресторан Stoke и лобби-бар, которые расположатся в отеле Radisson. Он получил разрешение на ввод в эксплуатацию еще в ноябре 2024 года, но пока официальной информации о дате открытия нет.
Планируется, что в отеле будут работать два заведения. Одно из них — видовой ресторан Stoke, из окон которого будет открываться панорама на улицы Попова и Монастырская. Основу меню составят блюда из мяса, рыбы и овощей, приготовленных на гриле. На первом этаже намерены открыть лобби-бар, в нем будут подавать блюда международной кухни, кофе, а также коктейли.
Недавно мы показывали, как будет выглядеть новое спешелти-кафе от Red Cup: совсем скоро оно откроется на улице Ленина.
Информационный обзор редакции.
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