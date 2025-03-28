На улице Луначарского планируют открыть ресторан «Кисмараули»

Известно, что новое заведение собираются открыть в мае. Оно разместится на улице Луначарского, на месте, где был ресторан «Дунай», который закрылся в конце 2024 года. Сейчас для проекта «Кисмараули» подбирают команду.

Весной в Перми ожидается настоящий гастрономический бум: планируют открыться ресторан River на улице Монастырская, кафе «Ракета» на улице Чернышевского, бистро «Мигранты» на улице Белинского.

Информационный обзор редакции.