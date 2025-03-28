18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

На улице Луначарского планируют открыть ресторан «Кисмараули»

Весной в Перми планируют открыть новый ресторан грузинской кухни. Это будет «Кисмараули» от гастрономического холдинга LobanovRest.

Известно, что новое заведение собираются открыть в мае. Оно разместится на улице Луначарского, на месте, где был ресторан «Дунай», который закрылся в конце 2024 года. Сейчас для проекта «Кисмараули» подбирают команду.

Весной в Перми ожидается настоящий гастрономический бум: планируют открыться ресторан River на улице Монастырская, кафе «Ракета» на улице Чернышевского, бистро «Мигранты» на улице Белинского.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: