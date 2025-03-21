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На Чернышевского планируют запустить кафе «Ракета»

В Пермь намерена зайти еще одна гастрономическая сеть из соседнего региона. Это Raketa.Time to fly, специализирующаяся на шаурме и шашлыках.

«Ракета Пермь»
«Ракета Пермь»

Известно, что новое заведение планируют открыть в деловом центре «Рим» на месте, где работал FRIБУРГЕР.

Сейчас для будущего кафе набирают команду, а в самом помещении идет ремонт, рассказала редакции «Прм.Собака.ru» владелица пермской «Ракеты». Кафе собираются открыть в апреле.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми должно открыться сетевое кафе здоровой пищи «ПеПе».

Информационный обзор редакции.

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