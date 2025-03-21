На Чернышевского планируют запустить кафе «Ракета»

В Пермь намерена зайти еще одна гастрономическая сеть из соседнего региона. Это Raketa.Time to fly, специализирующаяся на шаурме и шашлыках.
Известно, что новое заведение планируют открыть в деловом центре «Рим» на месте, где работал FRIБУРГЕР.
Сейчас для будущего кафе набирают команду, а в самом помещении идет ремонт, рассказала редакции «Прм.Собака.ru» владелица пермской «Ракеты». Кафе собираются открыть в апреле.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми должно открыться сетевое кафе здоровой пищи «ПеПе».
Информационный обзор редакции.
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