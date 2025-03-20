На Монастырской планируют открыть ресторан River

Планируется, что новый ресторан в Перми будет специализироваться на русской кухне по европейским стандартам. Бренд-шефом River станет Сергей Крутов, основатель проекта Profkitchen. А в интерьере ресторана намерены воплотить магию закатов: будут преобладать нежные пастельные тона, теплые огненные блики, глубокие фиолетово-синие тона.

Кстати, совсем скоро, уже этой весной, в Перми откроются другие интересные проекты: бистро израильской кухни в «Солнечном городе» и бар в урбан-стиле на улице Маршала Рыбалко.

Информационный обзор редакции.