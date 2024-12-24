Ресторанный дом «Дунай» закрывается

«Дунай» проработает до 29 декабря. Как сообщает портал Ura.ru, ресторан закрывается из-за продажи здания и переезжать на новое место не планирует.

На днях о закрытии заведения рассказали в итальянской столовой Cultura Bistro. Но на этом же месте ее создатели пообещали открыть новый проект.

Информационный обзор редакции.