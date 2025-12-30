«Навсегда и безвозвратно»: проект «Дом Демидовых» объявил о закрытии

Создатели проекта рассказали, что прошедшие полтора года стали для них настоящим испытанием. Напомним, в июле 2025 года кафе, находящееся в особняке «Дом Демидовых», было отключено от электричества и других коммуникаций: это сделал собственник соседнего здания, к сетям которого было подключено заведение. Несмотря на выигранные суды, в том числе Верховный, «Дому Демидовых» на улице Ленина не смогли вернуть коммуникации, он работал в формате магазина.

«Мы очень старались и отдавались своему делу на все 100%: вставали в 5 утра, чтобы испечь ароматный хлеб, сквозь пробки каждый день везли свежие круассаны и передавали от повара к повару рецепт борща, ставили для вас спектакли и наряжали елку, — поделились создатели «Дома Демидовых» в соцсетях. — За время нашего существования рынок Перми очень изменился: мы были первыми, кто начал готовить традиционную выпечку из качественных продуктов. Сейчас в Перми очень много крутых проектов, наполненных похожими смыслами. Мы рады, что наше дело живет».

