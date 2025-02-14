УФАС оштрафовало компанию за отключение от «Дома Демидовых» от воды

Конфликт возник после жалоб владельцев кафе-пекарни «Дом Демидовых» и ООО «НИЦ «Энергоресурс» на прекращение водоснабжения помещений в здании. Расследование УФАС установило, что ООО «ТехПромАвтоматика», владеющее частью помещений и территории, имело техническую возможность перекрывать водоснабжение.

Компания самостоятельно проводила работы по перекладке водопроводных сетей между зданиями без согласования с другими собственниками. Работы были не завершены, а водоснабжение арендаторов так и не было восстановлено.

По решению УФАС, ООО «ТехПромАвтоматика» получило не только штраф, но и предписание об устранении причин нарушения. Компании выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению.

Напомним, 13 июля «Дом Демидовых» отключили от электричества и других коммуникаций. Это сделал собственник соседнего здания, к сетям которого было подключено кафе.

В октябре кафе-пекарня «Дом Демидовых» открылась на Белинского, 6Б.

Информационный обзор редакции