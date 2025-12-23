Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Создательница «5.20» собирается продать одну из кофеен

Помещение кондитерской-кофейни «5.20» в микрорайоне «Погода» собираются выставить на продажу. Об этом в своих соцсетях рассказала создательница сети, Мария Пономарева.

Соцсети кофейни «5.20»

Мария рассказала, что намерена продать помещение на улице Сапфирная или как готовый бизнес с готовым ремонтом и оборудованием под кофейню, или просто как коммерческую площадь. Она поделилась, что решение далось ей тяжело, но эта точка усложняет логистику сети и «не приносит морального удовлетворения», несмотря на окупаемость.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми закрылись кафе «Огород» и кофейня «Белый слон» на Чернышевского.

Информационный обзор редакции.

