Создательница «5.20» собирается продать одну из кофеен

Помещение кондитерской-кофейни «5.20» в микрорайоне «Погода» собираются выставить на продажу. Об этом в своих соцсетях рассказала создательница сети, Мария Пономарева.
Мария рассказала, что намерена продать помещение на улице Сапфирная или как готовый бизнес с готовым ремонтом и оборудованием под кофейню, или просто как коммерческую площадь. Она поделилась, что решение далось ей тяжело, но эта точка усложняет логистику сети и «не приносит морального удовлетворения», несмотря на окупаемость.
Ранее мы рассказывали о том, что в Перми закрылись кафе «Огород» и кофейня «Белый слон» на Чернышевского.
