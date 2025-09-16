Известно, где откроется еще одна пекарня «Цех»

В Перми появится еще один «Цех». Новую точку французской пекарни собираются открыть в ЖК Grand House на улице Петропавловская. Подробностями о сроках и формате нового заведения создатели «Цеха» пока не делятся.
Отметим, что это будет четвертая точка французской пекарни, последняя была открыта в конце 2025 года в «Новом Центре». Летом создательница пекарни Елизавета Ельцова рассказывала в соцсетях о попытке открыть новую точку «Цеха» в одном из торговых центров Перми.
