Известно, где откроется еще одна пекарня «Цех»

В Перми появится еще один «Цех». Новую точку французской пекарни собираются открыть в ЖК Grand House на улице Петропавловская. Подробностями о сроках и формате нового заведения создатели «Цеха» пока не делятся.

ЦЕХ boulangerie/ВКонтакте

Отметим, что это будет четвертая точка французской пекарни, последняя была открыта в конце 2025 года в «Новом Центре». Летом создательница пекарни Елизавета Ельцова рассказывала в соцсетях о попытке открыть новую точку «Цеха» в одном из торговых центров Перми.

Ранее мы рассказывали о том, что на месте «Белого слона» на Компросе собираются открыть вторую кофейню-игротеку «МАМИ».

Информационный обзор редакции.

