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Известны подробности о новой пекарне, которая откроется в «Новом центре»

Появились подробности о запуске новой пекарни «Цех»: ремонтные работы находятся на финальной стадии. Ранее мы рассказывали, что заведение планируют открыть в «Новом Центре» недалеко от ресторана Belka.

ЦЕХ boulangerie/ВКонтакте

Как рассказала создательница «Цеха» Елизавета Ельцова, в новой пекарне планируют организовать больше места и просторную кухню. В заведении появится собственный цех слойки и кондитерский цех, поэтому десерты, которые собираются подавать, будут отличаться от других «Цехов». 

Недавно мы рассказывали о том, что на официальное открытие своего бара в Пермь приедет Сергей Жуков.

Информационный обзор редакции.

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