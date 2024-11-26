Известны подробности о новой пекарне, которая откроется в «Новом центре»

Как рассказала создательница «Цеха» Елизавета Ельцова, в новой пекарне планируют организовать больше места и просторную кухню. В заведении появится собственный цех слойки и кондитерский цех, поэтому десерты, которые собираются подавать, будут отличаться от других «Цехов».

Недавно мы рассказывали о том, что на официальное открытие своего бара в Пермь приедет Сергей Жуков.

Информационный обзор редакции.