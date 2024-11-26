Известны подробности о новой пекарне, которая откроется в «Новом центре»

Появились подробности о запуске новой пекарни «Цех»: ремонтные работы находятся на финальной стадии. Ранее мы рассказывали, что заведение планируют открыть в «Новом Центре» недалеко от ресторана Belka.
Как рассказала создательница «Цеха» Елизавета Ельцова, в новой пекарне планируют организовать больше места и просторную кухню. В заведении появится собственный цех слойки и кондитерский цех, поэтому десерты, которые собираются подавать, будут отличаться от других «Цехов».
Недавно мы рассказывали о том, что на официальное открытие своего бара в Пермь приедет Сергей Жуков.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)