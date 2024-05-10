Жилая премьера в Сочи

На фееричном ивенте собрался весь высший свет мира недвижимости – 300 топовых агентов Краснодарского края.

Для гостей подготовили насыщенную программу, которая погрузила в атмосферу жизни в премиальной курортной резиденции. Мероприятие сопровождалось незабываемыми перфомансами, выступлениями артистов, анимационными скетчами и общением с создателями уникального проекта.

В зоне вэлкома приглашенных агентов встречали фотозона с лесными элементами в декоре, красная ковровая дорожка, изысканные напитки и памятные подарки – брендированная продукция и парфюм с нотками древесного аромата. В рамках гастрономического ужина собравшимся предложили блюда европейской кухни.

Кульминацией вечера стала презентация «Светского леса» – первого проекта группы компаний в Сочи, который воплощает изящность, лаконичность, комфорт и премиальную роскошь.

Завершилось мероприятие ярким выступлением группы Cream Soda.