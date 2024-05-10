Жилая премьера в Сочи

27 марта в отеле Grand Karat Sochi прошло закрытое мероприятие — презентация нового жилого комплекса бизнес-класса «Светский лес» от группы компаний «Точно».
На фееричном ивенте собрался весь высший свет мира недвижимости – 300 топовых агентов Краснодарского края.
Для гостей подготовили насыщенную программу, которая погрузила в атмосферу жизни в премиальной курортной резиденции. Мероприятие сопровождалось незабываемыми перфомансами, выступлениями артистов, анимационными скетчами и общением с создателями уникального проекта.
В зоне вэлкома приглашенных агентов встречали фотозона с лесными элементами в декоре, красная ковровая дорожка, изысканные напитки и памятные подарки – брендированная продукция и парфюм с нотками древесного аромата. В рамках гастрономического ужина собравшимся предложили блюда европейской кухни.
Кульминацией вечера стала презентация «Светского леса» – первого проекта группы компаний в Сочи, который воплощает изящность, лаконичность, комфорт и премиальную роскошь.
Завершилось мероприятие ярким выступлением группы Cream Soda.
О компании:
Группа компаний «Точно» — лидирующая инвестиционно-строительная компания Юга России, входит в ТОП-10 крупнейших застройщиков РФ, включена в список системообразующих предприятий России.
Основана в 2013 году. Головной офис находится в Краснодаре, проекты – в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, Тихорецке, Сочи, Белгороде и Ялте.
В 2024 году портфель проектов компании пополнится объектами в Анапе, Ростове-на-Дону и двух городах республики Татарстан – Казани и Зеленодольске.
Общая площадь проектов – реализованных и обслуживаемых компанией – более 3 000 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости.
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