Огни десятилетия!

17 января отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi организовал вечер с видом на Черное море и Олимпийский парк, чтобы отпраздновать десятилетний юбилей со дня открытия. Гостями торжества были местные партнеры, которые поддерживали этот роскошный курорт и работали с ним много лет.

На протяжении вечера гости наслаждались живой музыкой и вкуснейшими блюдами от шеф-повара Ярослава и его 5‑звездочной команды. Брайан Глисон, генеральный менеджер, который также стоял во главе отеля при открытии в 2013 году, выступил с речью, выразив благодарность всем партнерам и провозгласив тост за следующие десять лет!