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Путешествия

Морское такси из Новороссийска в Сочи!

ВодоходЪ

Морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском.

В 2021 году возобновилось морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском. Теперь туристы и местные жители могут отправиться в путешествие на скоростном катамаране «Грифон» или комете «Севастополь».

Путешествие на таком морском такси стоит дороже поездки на поезде или автобусе, но впечатления просто умопомрачительные!

Время в пути составляет четыре часа тридцать минут на «Грифоне» и на час меньше на «Комете». Рейсы осуществляются два-три раза в день, а актуальное расписание можно найти на сайте Морского вокзала. 

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