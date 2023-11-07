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Сочи - в топе самых популярных железнодорожных направлений

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Фото: Freepik

В длинные ноябрьские выходные в стране ожидаемо увеличился турпоток. Самыми популярными железнодорожными маршрутами стали Москва - Санкт-Петербург, а также южные направления: Сочи, Анапа, Новороссийск и Кисловодск. Самыми пиковыми днями стали 3 и 6 ноября. Всего за это время РЖД перевезли около 1,6 миллиона пассажиров, что на 11% больше, чем в предыдущем году.

Также популярностью у россиян пользовались маршруты: Ростов-на-Дону - Роза Хутор, Ростов-на-Дону – Кисловодск, Тюмень – Оренбург и Петрозаводск – Псков.

В честь Дня народного единства было организовано около трехсот дополнительных поездов, включая направления в Краснодарский край.

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