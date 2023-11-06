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Магазинам duty free разрешат продажу алкоголя на внутренних авиарейсах

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Фото: vecstock/Freepik

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешит продавать алкоголь из магазинов duty free пассажирам, летающим внутренними рейсами. Сейчас это доступно в duty free, расположенных в залах ожидания только международных авиарейсов.

Изменения намерены внести в базовый закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Если изменения в закон примут, то магазинам беспошлинных товаров разрешат продавать алкоголь на внутренних рейсах в торговых точках залов ожидания вылетов и в зонах выдачи багажа. Законопроект также освободит алкоголь иностранного производства от таможенных пошлин и обяжет наносить на него специальную марку.

Как ожидается, эти меры – временные, и будут действовать до 30 июня 2026 года.

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