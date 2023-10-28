Дачные хроники: истории старинных усадеб Сочи

ДАЧА КВИТКО

Дом с привидениями

История дачи полковника Квитко начиналась обычно для недвижимости курортного типа. В 1900 году полковник русской армии Андрей Валерианович Квитко (Квитка) приобрёл культурный участок в урочище «Перемыкинские дачи» (р-н Малого Ахуна) на Новороссийском шоссе. На большей части этого участка были выделены плантации лавра и достаточно большой сад маслин, где росло около 150 деревьев. После ухода в отставку Андрей Валерьянович увлекся виноделием, и его вина были хорошо известны и пользовались спросом на Черноморском побережье Кавказа.

Здание дачи было построено в 1916 году из местного серого камня в романтическом стиле. Время стерло имя архитектора, но существует мнение, что особняк на Новороссийско-­Батумском шоссе был построен по эскизам дочери полковника Квитко. Это здание стало настоящей гордостью семьи.

Дача полковника Квитко стала не только местом отдыха и винодельческим предприятием, но и центром культурной жизни региона. Здесь часто проводились различные вечера и встречи, на которых собирались представители интеллигенции и аристократии. Дача стала местом, где рождались новые идеи и происходили интересные обсуждения.

Самые печальные события здесь произошли после революции. Как полагалось в те времена, здание было национализировано. В 1922 году оно было передано Наркомпросу и использовалось в течение двух лет как детская трудколония имени Луначарского. Затем, с 1924 по 1925 годы, здание стало домом отдыха «Красный штурм» на 60 человек.

C 1931 года дачу передали ГПУ, затем НКВД и использовали в качестве санатория. Однако в 1956 году санаторий «Красный штурм» стал филиалом санатория имени Дзержинского. С 1960 (или 1961) года здание преобразовали в специализированный детский санаторий.

О даче Квитко существует немало легенд, и большинство из них с трагическим концом. До сих пор местные жители верят, что в доме обитают привидения.