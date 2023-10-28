Дачные хроники: истории старинных усадеб Сочи

Дачи Сочи – места, где решалась судьба государства, проводились светские рауты, развивалось аграрное хозяйство и отдыхали сильные мира сего. Редакция решила пройтись по старинным усадьбам и рассказать их истории. В октябре исследуем дачи Квитко, Хлудова, Зиновьевой и Шевелева.
ДАЧА КВИТКО
Дом с привидениями
История дачи полковника Квитко начиналась обычно для недвижимости курортного типа. В 1900 году полковник русской армии Андрей Валерианович Квитко (Квитка) приобрёл культурный участок в урочище «Перемыкинские дачи» (р-н Малого Ахуна) на Новороссийском шоссе. На большей части этого участка были выделены плантации лавра и достаточно большой сад маслин, где росло около 150 деревьев. После ухода в отставку Андрей Валерьянович увлекся виноделием, и его вина были хорошо известны и пользовались спросом на Черноморском побережье Кавказа.
Здание дачи было построено в 1916 году из местного серого камня в романтическом стиле. Время стерло имя архитектора, но существует мнение, что особняк на Новороссийско-Батумском шоссе был построен по эскизам дочери полковника Квитко. Это здание стало настоящей гордостью семьи.
Дача полковника Квитко стала не только местом отдыха и винодельческим предприятием, но и центром культурной жизни региона. Здесь часто проводились различные вечера и встречи, на которых собирались представители интеллигенции и аристократии. Дача стала местом, где рождались новые идеи и происходили интересные обсуждения.
Самые печальные события здесь произошли после революции. Как полагалось в те времена, здание было национализировано. В 1922 году оно было передано Наркомпросу и использовалось в течение двух лет как детская трудколония имени Луначарского. Затем, с 1924 по 1925 годы, здание стало домом отдыха «Красный штурм» на 60 человек.
C 1931 года дачу передали ГПУ, затем НКВД и использовали в качестве санатория. Однако в 1956 году санаторий «Красный штурм» стал филиалом санатория имени Дзержинского. С 1960 (или 1961) года здание преобразовали в специализированный детский санаторий.
О даче Квитко существует немало легенд, и большинство из них с трагическим концом. До сих пор местные жители верят, что в доме обитают привидения.
Сегодня дача полковника Квитко заброшена и представляет собой весьма плачевную картину. От ее красивой архитектуры и ухоженных садов остались лишь воспоминания.
ДАЧА ХЛУДОВА
Дорого-богато
Местность за рекой Сочи называли в свое время Хлудовской стороной. Именно здесь в 1882 году московский предприниматель, потомственный почетный гражданин и купец 1‑й гильдии Василий Алексеевич Хлудов (1841–1913) приобрел землю для своего имения. Годом позже он присоединил к ней и территорию бывшего имения «Раздолье», некогда принадлежавшее Н. Н. Мамонтову. А в 1896 году по проекту знаменитого архитектора Л. Н. Кекушева здесь появилась дача в стиле модерн с элементами древнерусского зодчества. Вокруг дачи был разбит парк с лучевыми аллеями, которые позже легли в основу известного сочинского парка отдыха «Ривьера», основателем которого по праву считается В. А. Хлудов.
Территория имения больше чем 1 000 десятин, купленная за полмиллиона рублей, и вложенные в ее развитие еще два миллиона не смогли оправдать надежд Хлудова. Созданный здесь фруктовый сад, обширные виноградники, новый винзавод и молочная ферма друг за другом разорялись. Сочинская природа оказалась обманчивой, виноградники быстро вымерзли, а гранаты просто не успевали дозревать.
Василий Алексеевич был вынужден продать имение казне, а в 1909 году оно перешло к жене губернского секретаря Марье Золиной. С 1920 по 1930 годы в здании дачи находилось Сочинское курортное управление. С 1938 года — Курортная поликлиника. В войну в этом здании размещался штаб истребительного батальона, а уже с 1947 года и до середины 80‑х здесь снова находилась поликлиника. В течение следующих 20 лет дача Хлудова была заброшена и пребывала в аварийном состоянии. Интерьеры ее погибли, окна, двери и перекрытия были уничтожены. И хотя ее еще можно было спасти, отреставрировать, в ноябре 2009 года дача была снесена.
Спустя время на руинах трехэтажного особняка появилось здание, лишь отдаленно напоминающее его. Былая эстетика в дизайне была гипертрофирована и, по мнению многих, просто уничтожена. В вычурном особняке несколько лет располагался отель в лучших традициях 90‑х годов: лепнина с сусальным золотом, пестрый китч и прочие реликты «роскошной» жизни. В 2023 году памятник архитектуры был выставлен на продажу за 2,5 млрд рублей.
ДАЧА ЗИНОВЬЕВОЙ
Усадьба в подарок
В конце XIX века на вершине горы Виноградной находился участок, который был приобретен заместителем министра внутренних дел Российской Империи статским советником Степаном Степановичем Зиновьевым для своей жены Марии Николаевны. Она руководила всеми делами на стройке, активно занимаясь благотворительностью, помогая учителям и врачам уездного города. Мария Николаевна в своей альтруистической деятельности даже дошла до самого императора Николая I.
Наталья Захарова, сочинский историк и исследователь, подробно описывает историю и достижения семьи Зиновьевых в своей книге «Дача Зиновьевой: история и наследие». На склоне участка площадью 154 десятины было возведено здание дачи в романтическом стиле, которое стало одной из вершин эклектики. Вокруг усадьбы раскинулся парк площадью 4 га, где были посажены редкие экзотические растения, неотъемлемая часть дачного строительства того времени.
Несмотря на неудобную форму участка, архитектор справился с задачей и создал впечатляющий проект. Строгая минималистичная архитектура здания дачи Зиновьевой стала новинкой для Сочи и была архитектурной доминантой в этой части города. После революции 1917 года здание дачи было использовано как пансионат, а затем приспособлено под жилой дом. Однако жизнь в этом здании никогда не была легкой. В 2008 году произошел пожар, который только ухудшил и без того непростые условия жизни — отсутствие канализации, горячей воды, газа и отопления. В том же году из-за аварийного состояния здания его признали непригодным для проживания.
Решение о реконструкции исторического памятника было принято городскими властями задолго до Олимпиады‑2014. Они планировали создать в здании музейную экспозицию, чтобы сохранить историческое значение этого места. Однако финансовый кризис 2008 года не только остановил работы по реконструкции, но и заставил фирму, занимающуюся расселением семей, прекратить свою деятельность. Благодаря этому несчастному обстоятельству исторический памятник был спасен от полного уничтожения. Сегодня, когда Олимпиада уже давно позади, вопрос о реконструкции и размещении экспозиции в здании не актуален и никому не приходит в голову.
До сих пор дача Зиновьевой остается в статусе жилого дома, хоть и аварийного.
ДАЧА ШЕВЕЛЕВА
Бедная муза
Дача артиста — место уникальное и благодаря архитектурному стилю (мавританскому, редкому для Сочи в то время), и благодаря людям, которые часто гостили в резиденции. Изрядно подустав от классической и неоготической манеры, купец Алексей Веретенников построил место, которое считалось отличным примером здания для отдыха высоких господ.
Локацию, к слову, тоже выбирали с душой. Дача расположилась в устье реки Бзугу, окруженном живописными лесами и горами. Это место, где можно насладиться красотой природы и уединением, забыв о суете городской жизни. Спорим, Веретенников был рад, владея таким сокровищем? Правда, на дачу он заезжал не часто, в основном там жили актеры и другие творческие люди, которых поддерживал московский купец.
Как же вышло, что временный распорядитель — известный певец Николай Шевелев — стал в один момент хозяином чудной дачи? Можно предположить, что Веретенников так впечатлился талантом артиста, что расщедрился на такой подарок. Но нет, реальность куда прозаичнее и тем интереснее. В 1903 году московский купец столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Поговаривали, что он залез в долги и решил попросить помощи у своего друга-артиста, который и управлял дачей. Купчая на сочинскую дачу была подписана, и Шевелев стал полноправным владельцем. Веретенников надеялся рассчитаться с долгами и вернуть любимое место для отдыха, но у известного русского певца были свои причины, чтобы оставить дачу себе: «Дорогой друг, в этой даче нашла приют бедная муза. Для нее нет другого такого места, где она могла бы жить. А вам, с вашим богатством, не составит труда построить себе новую резиденцию. Бедная муза не разбирается в делах торговли и отказывается помогать вам в ваших купеческих затеях», — написал Шевелев. Чтобы подчеркнуть свои слова, артист повесил на воротах дачи блестящую лиру, символизирующую творческие искусства, и с тех пор это место стало прибежищем для всех актёров, посещающих Сочи. Именно здесь знаменитый артист Федор Шаляпин нашел дружеский приют и проводил отпуска в Сочи, наслаждаясь отдыхом.
Информационный обзор Редакции.
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