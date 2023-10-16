В Сочи как дома: перуанские альпаки наслаждаются кавказской осенью

Новая сочинская достопримечательность Парк альпак «Пача Мама» набирает популярность: за два месяца там побывали уже более 14 тысяч гостей. И остались в полном восторге от общения с животными. Редакция «Собака.ru» Сочи / Краснодар выяснила подробности.
По словам посетителей, это не просто развлечение, а настоящая стрессотерапия: наблюдать за альпаками можно бесконечно, более того, они всегда внимательно выслушают, дадут себя погладить и даже обнять. Особенно, если за всем этим последует угощение: предпочитают морковку.
На высоте 1100 метров над уровнем моря для пушистых перуанских аборигенов создали все условия для счастливой жизни: специальную площадку с потрясающим видом на кавказские горы, вкусную и здоровую еду, и много дружелюбных гостей.
Сейчас в парке «Пача Мама» обитают 21 альпака. Все они родились в перуанских Андах, а в Сочи их привезли из различных европейских питомников. Сейчас все самочки, а это 17 альпак, уже ждут потомство.
Альпаки – не единственные обитатели «Пача Мама». Их соседи тоже очень милые: пушистые кролики породы «Французский баран», чей «размах ушей» достигает полуметра, и редкая порода овечек с четырьмя рогами.
Информационный обзор Редакции.
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