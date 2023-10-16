В Сочи как дома: перуанские альпаки наслаждаются кавказской осенью

Новая сочинская достопримечательность Парк альпак «Пача Мама» набирает популярность: за два месяца там побывали уже более 14 тысяч гостей. И остались в полном восторге от общения с животными. Редакция «Собака.ru» Сочи / Краснодар выяснила подробности.

По словам посетителей, это не просто развлечение, а настоящая стрессотерапия: наблюдать за альпаками можно бесконечно, более того, они всегда внимательно выслушают, дадут себя погладить и даже обнять. Особенно, если за всем этим последует угощение: предпочитают морковку.