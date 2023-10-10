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Сочный Сочи: на курорте в разгаре сезон приготовления популярного лакомства - чурчхелы

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Фото: pixabay.com

На Кубани в эти дни собирают поздние сорта винограда и готовят из них не только вино, но и фирменное лакомство курортников – чурчхелу. Это традиционное национальное кавказское лакомство: очищенные от скорлупы грецкие орехи нанизывают на нитку, погружают в горячую массу с виноградным или гранатовым соком, а затем подвешивают за нити и охлаждают.

Чурчхела очень питательна благодаря большому содержанию глюкозы, фруктозы, а также белков и растительных жиров, органических кислот, фенольных веществ и витаминов.

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