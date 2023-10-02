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В горах Сочи поселились пушистые аборигены из Перу

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Фото: alpakasochi.ru

На высоте более 1100 метров над уровнем моря открылся парк самых «мимимишных» животных: альпак. На них можно не только смотреть, но и гладить, делать селфи и даже кормить. Как это делать правильно расскажут сотрудники парка. Они тщательно следят за рационом животных и делают всё, чтобы посреди Кавказских гор им было комфортно.

Фото: alpakasochi.ru

Пока звери обживаются и всем довольны: вольеры – просторные, еда – вкусная, посетители – довольно милые, а соседи – спокойные и даже интересные. В парке находятся овцы породы Святого Якова с двумя парами рогов, а еще валлийские черноносые овцы и французские бараны.

Посещение парка происходит в формате мини-лекций, во время которых расскажут, например, о нраве заморских животных и особой ценности их шерсти.

 

Информационный обзор Редакции.

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