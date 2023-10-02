В горах Сочи поселились пушистые аборигены из Перу

Пока звери обживаются и всем довольны: вольеры – просторные, еда – вкусная, посетители – довольно милые, а соседи – спокойные и даже интересные. В парке находятся овцы породы Святого Якова с двумя парами рогов, а еще валлийские черноносые овцы и французские бараны.

Посещение парка происходит в формате мини-лекций, во время которых расскажут, например, о нраве заморских животных и особой ценности их шерсти.

Информационный обзор Редакции.