В горах Сочи поселились пушистые аборигены из Перу

На высоте более 1100 метров над уровнем моря открылся парк самых «мимимишных» животных: альпак. На них можно не только смотреть, но и гладить, делать селфи и даже кормить. Как это делать правильно расскажут сотрудники парка. Они тщательно следят за рационом животных и делают всё, чтобы посреди Кавказских гор им было комфортно.
Пока звери обживаются и всем довольны: вольеры – просторные, еда – вкусная, посетители – довольно милые, а соседи – спокойные и даже интересные. В парке находятся овцы породы Святого Якова с двумя парами рогов, а еще валлийские черноносые овцы и французские бараны.
Посещение парка происходит в формате мини-лекций, во время которых расскажут, например, о нраве заморских животных и особой ценности их шерсти.
Информационный обзор Редакции.
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