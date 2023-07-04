За сладким цимесом и аутентичными хачапури

Мы уже рассказывали вам о том, что круизный туризм сильно помолодел и стал все больше интересен туристам из России. И одна из причин тому - путешествия на лайнере Astoria Grande.

Очень заманчиво всего за один отпуск оказаться сразу в двух, а то и трех странах, проникнуться культурой, вкусить традиции и вообще без спешки провести дни с беспрецедентными видами на открытое море.

Издатель журнала «Собака.ru Сочи – Краснодар» Артем Савченко лично и не раз тестил этот вид туризма и однозначно рекомендует разнообразить ваш традиционный маршрут новым опытом. К тому же, теперь на лайнере можно исследовать не только Турцию и Египет, но и Грузию в компании с Израилем. Максимально приятно, что все это тревел-меню предоставляется без виз и других географических условностей.

Пройдемся по новым маршрутам. Теперь туры в Турцию будут включать в себя Батуми (Грузия), а пассажиры декабрьского круиза в Александрию (Египет), также совершат остановку в израильском порте Ашдод и получат возможность посетить Иерусалим. Это если говорить сухими фактами, а на деле перед туристами открывается масса новых впечатлений и достопримечательностей. Чего только стоит посещение Кафедрального собора в Батуми или музея филистимской культуры в Ашдоде. В каждом городе рекомендуем (и даже настаиваем!) на дегустации традиционных и любимых редакцией блюд – хачапури и цимеса.

Вкусного вам плавания!

Информационный обзор редакции.