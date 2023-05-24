С выпускным, отельеры и рестораторы!

Федеральный учебный центр «Академия гостеприимства» от Mriya Resort & SPA и Ялтинская школа №10 провели выпускной для первого в России «Класса гостеприимства».

В феврале 2022 года в программу 10-го класса Ялтинской школы №10 включили профильные предметы в направлении гостеприимства в сфере туризма. Данный проект помогает со школьной скамьи определиться с будущей специализацией и посмотреть по-новому на привычные профессии.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA: «В 2022 году мы создали первый в России "Класс гостеприимства", направленный на формирование знаний, умений, навыков в сфере туризма. Проект был реализован совместно с Министерством образования и Министерством курортов и туризма Республики Крым, при поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксенова. 9 месяцев школьники погружались в профессии индустрии гостеприимства, участвовали в практических занятиях на территории курорта и обучались у лучших экспертов.

Мы верим, что на нашем опыте возникнут новые проекты, которые будут масштабированы на всю страну. В свою очередь, команда Mriya Resort продолжит развивать проект и выпускать новые "Классы гостеприимства", которые дадут пониманием учащимся, что в сфере туризма существует множество перспективных направлений для их будущей карьеры и развития.»

За 9 месяцев ученики узнали о таких специальностях: администрирование отеля, house-keeping, ресторанный сервис, экскурсионное обслуживание, поварское дело, сыроварение, SPA и косметологические услуги, анимация.

Каждую неделю ученики получали профессиональные навыки от эксперта по направлению, специалисты откровенно делились секретами профессии, опытом становления настоящего лидера своего дела, а также рассказывали об ошибках и сложностях, которые могут встретиться и к которым лучше быть готовым при выборе того или иного направления.