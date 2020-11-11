Компания Apple представила три новых компьютера на собственном процессоре М1

По словам разработчиков, новинки отличаются великолепной производительностью и энергоэффективностью. MacBook Air работает без кулеров и способен воспроизводить до 18 часов видео на одном заряде батареи. Стоимость устройства в США — от 1000 долларов, в России — 99 990 рублей. В компании ожидают, что этот компьютер будет самым продаваемым в 2021 году. MacBook Pro с экраном 13 дюймов оснащен системой из трех микрофонов и способен воспроизводить до 20 часов без подзарядки. Базовая цена в США — 1200 долларов, в РФ — от 129 990 рублей. Mac mini — первый в линейке компактных настольных компьютеров Apple с поддержкой алгоритмов машинного обучения. Новинка оснащена двумя портами USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 и монитора Apple Pro Display XDR. Стоимость в Америке — 699 долларов, в РФ — 74 990 рублей.



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