Как правильно потратить 13-ю зарплату – рассказали эксперты

Получить в конце года 13-ю зарплату – это только часть успеха, главное – потратить её с умом. Как радость превратить в пользу - рассказали эксперты по финансовой грамотности. Прежде всего, они советуют не тратить её всю и сразу – отложите хотя бы половину, это поможет создать финансовую подушку безопасности в следующем году.

Еще одна польза от дополнительной зарплаты – это возможность потратить её на частичное погашение кредитов. Это обычно планируют сделать с годовой премией большинство россиян. Те, кому не надо раздавать долги – готовы потратить премию на отпуск. Таких – около 13 %. Каждый десятый на эти деньги хочет закончить ремонт или купить мебель. Примерно столько же хотели бы вложить полученную сумму в личные сбережения.