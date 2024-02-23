Йога для дома в стиле Васту

Согласно древнеиндийской философии Васту-Шастра, буквально все в нашем доме от количества окон и расстановки мебели до расположения санузла и входной двери самым непосредственным образом влияет на нашу жизнь — на финансовое благополучие и карьеру, удовольствие и отдых, на отношения с близкими и друзьями.

По Васту-карте квартиры или загородного дома можно увидеть и узнать про человека буквально все: его состояние здоровья, сильные и слабые стороны, отношения с близкими, с детьми и многое другое. Но главное, на таком плане квартиры будут проблемы или задачи, решением которых человеку необходимо заняться в первую очередь.

Васту называют йогой для дома, с помощью которой каждый из нас может создать не только красивую и уютную локацию для жизни, но и питающее, дающее энергию, настоящее место силы для себя и своих любимых. Через свой дом и свое пространство мы отрабатываем свою карму и задачи и можем значительно улучшить не только все сферы жизни, но и отчасти свою судьбу. Для коррекций мы используем цвета интерьера, фактуры, элементы декора, нужное освещение, аксессуары, речные камни, драгоценные камни, металлы и многое другое.