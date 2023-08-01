Будущее уже здесь

EXEED представляет самую ожидаемую новинку года - кросс-купе RX. Этот автомобиль станет ключевым продуктом бренда, объединяющим в себе последние достижения EXEED в области дизайна и технологий. С 14 июня стартовали предзаказы на эту модель, и первая партия включает всего 500 автомобилей.

Особенности EXEED RX

EXEED RX оснащен мощным двухлитровым турбированным мотором, развивающим 249 л.с. В сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и максимальным крутящим моментом в 385 Нм, этот автомобиль готов предложить непревзойденную динамику и отличную проходимость.

Габариты EXEED RX составляют 4781*1920*1671 мм, а колесная база - 2800 мм. Благодаря своим компактным размерам, этот кросс-купе легко маневрирует в городской суете, сохраняя при этом простор и комфорт внутри.

Искусство технологий в дизайне и оснащении

EXEED RX представляет новое поколение автомобилей бренда, воплотившее концепцию "Искусство технологий". Внешность купеобразного кузова впечатляет своими элегантными пропорциями и стремительным силуэтом. Безрамочная ромбовидная решетка радиатора, скрытые ручки дверей с электроприводом, а также динамическое освещение создают футуристичный и привлекательный облик автомобиля.

Комфорт и управляемость

Одним из главных приоритетов инженеров EXEED была управляемость и настройки автомобиля. Сверхотзывчивое шасси оснащено подвеской с регулируемой жесткостью амортизаторов, что позволяет настроить автомобиль под свой стиль вождения. Датчики на кузове автомобиля отслеживают дорожные условия в режиме реального времени, позволяя подвеске мгновенно реагировать и поддерживать идеальное положение кузова во время движения.

EXEED RX предлагает семь режимов движения, включая эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье. Это позволяет вам получать максимальное удовольствие от автомобиля в любых условиях и на различных типах дорог. Например, функция медленного движения на бездорожье оптимизирует рулевое управление, обеспечивая повышенный комфорт вождения вне дорог.

Безопасность и надежность

EXEED RX разработан в соответствии с международными стандартами безопасности и успешно прошел краш-тесты, получив рейтинг 5 звезд. Более 500 000 часов компьютерных симуляций краш-тестов и длительные ресурсные испытания в различных дорожных условиях обеспечили надежность и долговечность этого автомобиля. EXEED уверены в качестве своего продукта и предоставляют традиционную для своего бренда гарантию в течение семи лет или 200 тыс. км пробега.

EXEED RX - это кросс-купе, созданное для тех, кто стремится к большему. Благодаря прогрессивному дизайну, передовым технологиям и уникальным возможностям, этот автомобиль станет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и непревзойденную проходимость.

Официальный старт продаж EXEED RX состоится до конца июля, тогда же будет анонсирована стоимость автомобиля, а также условия по кредитованию и страхованию.

Предзаказ можно оформить в официальном дилерском центре EXEED ЦЕНТР КЛЮЧАВТО КИПАРИСОВАЯ по адресу г. Сочи, микрорайон КСМ, Кипарисовая ул., 16/1 Тел. +7 (862) 279-29-69