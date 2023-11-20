Большинство россиян считают себя счастливыми – как это выяснили?

Счастье есть! - в этом уверены большинство россиян. Об этом говорят результаты опроса, который провел ВЦИОМ.

В исследовании приняли участие 1 600 человек, им предложили ответить на вопрос: «Могут ли они назвать себя счастливыми?». Утвердительно ответили 8 из 10 респондентов – 81 %.

С 2015 года уровень счастья в России остается стабильно высоким, отмечают социологи, с каждым годом он только растёт и никакие негативные внешние факторы не смогли сломить россиян, сделать их несчастными.