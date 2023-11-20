18+
  • Здоровье
  • Психология
  • News
Психология

Большинство россиян считают себя счастливыми – как это выяснили?

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Счастье есть! - в этом уверены большинство россиян. Об этом говорят результаты опроса, который провел ВЦИОМ.

В исследовании приняли участие 1 600 человек, им предложили ответить на вопрос: «Могут ли они назвать себя счастливыми?». Утвердительно ответили 8 из 10 респондентов – 81 %.

С 2015 года уровень счастья в России остается стабильно высоким, отмечают социологи, с каждым годом он только растёт и никакие негативные внешние факторы не смогли сломить россиян, сделать их несчастными.

 

 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: