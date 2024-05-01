В селе Пластунка открылся офис врача общей практики

Новый офис врача общей практики на улице Джапаридзе в Сочи стал важным шагом в развитии системы здравоохранения Хостинского района. Благодаря этому учреждению более двух тысяч жителей села Пластунка получили доступ к медицинской помощи, включая врачебные консультации, обследования и вакцинацию.

В новом офисе оборудованы смотровой, процедурный и физиотерапевтический кабинеты с современным оборудованием. Укомплектованный штат сотрудников обеспечивает качественное обслуживание пациентов.

Строительство офиса общей практики стало возможным благодаря усилиям губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы Сочи Алексея Копайгородского. Они уделяют особое внимание повышению доступности медицинской помощи для населения сельских территорий.