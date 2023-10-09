В Сочи показали, на что способна искусственная рука

Не имеющий аналогов в стране - роботизированный ортез для рук представила Госкорпорация Ростех. Новинку показали на форуме «Биотехмед-2023», он проходит в Сочи. Там собрали самые передовые разработки в области фармацевтики и медоборудования.

Бионический протез позволит поднять реабилитацию на качественно новый уровень. Он может выполнять функцию тренажера, компенсировать нарушения двигательных функций. Также его смогут использовать люди с ДЦП, постинсультным состоянием и после тяжёлых травм.

Искусственные пальцы позволяют захватывать предметы и контролировать при этом усилия. Связь с экзоскелетом обеспечивает сенсорная система.