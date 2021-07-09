Бренд KARL LAGERFELD открыл первый pop-up магазин в Сочи. Он расположился в ТРЦ «МореМолл» — в одном из самых больших торгово-развлекательных центров города. Здесь представлена женская одежда, а также аксессуары и обувь.
В новом пространстве уже доступна коллекция Pre-Fall 2021. Она вдохновлена одним из любимых мест дизайнера Карла Лагерфельда — Биаррицем во Франции. Престижный курорт на берегу Атлантического океана носит статус европейской столицы серфинга. Эстетика пляжного шика Биаррица отражена в коллекции через пастельные цвета, морские принты и расслабленный спортивный стиль.
Для бренда KARL LAGERFELD важно здоровье гостей магазина. На входе установлены специальные санитайзеры для рук, которое обеспечивают безопасный шоппинг. Весь персонал магазина носит защитные экраны, а одежда и примерочные обрабатываются каждый день.
Ранее KARL LAGERFELD успешно запустил в России магазины в ТРЦ «Галерея» (Петербург), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Европейский», ТРЦ «Авиапарк» и pop-up магазин в ТРК «Атриум» (Москва).
ТРЦ «МореМолл»: Сочи, Новая Заря, 7
Ежедневно с 10:00 до 22:00
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