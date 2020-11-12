Денис Симачев сделал капсульную коллекцию в духе советской моды конца 1950-х — начала 1960-х годов к премьере сериала «Перевал Дятлова»

16 ноября на канале ТНТ состоится премьера сериала «Перевал Дятлова», посвященного гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова в Уральских горах в начале 1959 года. Режиссером сериала стал Павел Костомаров. К выходу сериала дизайнер Денис Симачев выпустил капсульную коллекцию, вдохновленную советской модой.
В колеекцию вошли стеганая телогрейка, объемный «лыжный» свитер, а также футболки и свитшоты с принтами.
«На мой взгляд, сериал "Перевал Дятлова" получился отличным, невероятно точно и правдоподобно передающим эпоху Оттепели — времени, когда казалось, что духовное выше материального, впереди долгая счастливая жизнь, а все вокруг строится на чистом энтузиазме. Мне очень понравилась идея авторов снять сериал в двух разных стилистиках: с одной стороны — нуар, присущий Голливуду 50-х, с другой — наша, советская черно-белая фабрика грез. Я уже давно хотел придумать коллекцию в духе советской эстетики 1950–60-х годов и нашел свое вдохновение именно в драматическом триллере телеканала ТНТ», — прокомментировал Денис Симачев.
Капсулу представили актеры сериала — Мария Мацель, Ирина Касамара, Максим Емельянов и Иван Мулин.
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