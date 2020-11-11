Louis Vuitton выпустил круизную коллекцию с четырьмя мастями карточной колоды

Модный дом Louis Vuitton выпустил круизную коллекцию 2021, которая получила название «Game On» («Игра началась») и вдохновлена четырьмя мастями карточной колоды: пики, трефы, бубны и червы. Лицом коллекции стала Леа Сейду.
В новой коллекции обновленная монограмма с сердцем. Также многие сумки бренда также приобрели сердцевидную форму. На кроссовках появились сердечки, а на футболках принт с карточной колодой.
Фотограф рекламной кампании стал Крейг МакДин.
Коллекция уже доступна на сайте бренда.
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