VK Fest - это масштабный летний open-air фестиваль, который проходит в различных городах России. В этом году он снова возвращается в Сириус, расположенный на Черноморском побережье.
Фестиваль обещает быть ярким, музыкальным и насыщенным различными развлечениями.
Основные факты о VK Fest:
- Более ста артистов выступят на музыкальных сценах фестиваля в пяти городах России
- Четыреста развлекательных зон будут работать для посетителей open-air
- В зоне чекапов более восьмисот человек проверят свое здоровье, а более двухсот станут потенциальными донорами костного мозга
- Двести восемьдесят миллионов человек со всего мира посмотрели прямую трансляцию фестиваля в 2020 году
- В 2023 году VK Fest в Сириусе собрал Семнадцати тысяч гостей и стал самым масштабным фестивалем на юге России
- Главная площадка фестиваля - Медальная площадь вмещает четырнадцать футбольных полей
- На Медальной площади награждали победителей зимних Олимпийских игр в 2014 году
- Развлечения на фестивале рассчитаны на посетителей всех возрастов.
15 июня встречаемся на Медальной площади!
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