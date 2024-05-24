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VK Fest в Сириусе: самое яркое событие лета!

VK Fest - это масштабный летний open-air фестиваль, который проходит в различных городах России. В этом году он снова возвращается в Сириус, расположенный на Черноморском побережье.

архив пресс-службы VK Fest
архив пресс-службы VK Fest
архив пресс-службы VK Fest
архив пресс-службы VK Fest
архив пресс-службы VK Fest

Фестиваль обещает быть ярким, музыкальным и насыщенным различными развлечениями.

Основные факты о VK Fest:

  • Более ста артистов выступят на музыкальных сценах фестиваля в пяти городах России
  • Четыреста развлекательных зон будут работать для посетителей open-air
  • В зоне чекапов более восьмисот человек проверят свое здоровье, а более двухсот станут потенциальными донорами костного мозга
  • Двести восемьдесят миллионов человек со всего мира посмотрели прямую трансляцию фестиваля в 2020 году
архив пресс-службы VK Fest
архив пресс-службы VK Fest
архив пресс-службы VK Fest
архив пресс-службы VK Fest
архив пресс-службы VK Fest
  • В 2023 году VK Fest в Сириусе собрал Семнадцати тысяч гостей и стал самым масштабным фестивалем на юге России
  • Главная площадка фестиваля - Медальная площадь  вмещает четырнадцать футбольных полей
  • На Медальной площади награждали победителей зимних Олимпийских игр в 2014 году
  • Развлечения на фестивале рассчитаны на посетителей всех возрастов.

15 июня встречаемся на Медальной площади!

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