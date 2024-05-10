Куда пойти в Сочи на майских выходных? Мастер-классы, спорт, концерты и Григорий Лепс!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

11 мая начнется празднование с Дня открытых дверей. Вход будет свободным для всех желающих в экоцентр «Лаура», Тисо-самшитовую рощу и парк «Южные культуры».

Мероприятия продолжатся 12 мая, в день рождения парка. В парке «Южные культуры» планируется посадка 350-летней оливы и открытие отреставрированных исторических ворот с улицы Цветочной, а также другие интересные мероприятия.