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Уикенд

Куда пойти в Сочи на майских выходных? Мастер-классы, спорт, концерты и Григорий Лепс!

Планы на уикенд 11 - 12 мая в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.

11 - 12 МАЯ (суббота - воскресенье)

«POLYANA LOCAL MARKET» 2024

Все выходные на курорте «Роза Хутор» будет проходить фестиваль «Polyana Local Market».

В программе: мастер-классы, концерты, шоу мыльных пузырей и море веселья и позитивных эмоций.

архив пресс-службы «Роза Хутор»

ТРИ ГОРЫ

Самое время провести отдых, занимаясь спортом! Все выходные в Сочи будет проходить велогонка «Три горы». У участников будет возможность насладиться пейзажами и красотами курорта «Красная Поляна» и комплекса «Лаура».

Гостей ждут идеальные закрытые трассы, свежий воздух, умопомрачительные виды и незабываемые эмоции.

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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

11 мая начнется празднование с Дня открытых дверей. Вход будет свободным для всех желающих в экоцентр «Лаура», Тисо-самшитовую рощу и парк «Южные культуры».

Мероприятия продолжатся 12 мая, в день рождения парка. В парке «Южные культуры» планируется посадка 350-летней оливы и открытие отреставрированных исторических ворот с улицы Цветочной, а также другие интересные мероприятия.

архив пресс-службы Кавказского заповедника

11 МАЯ (суббота)

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЛЕТЕНИЮ СУМОК-ПЕРЕНОСОК В СТИЛЕ МАКРАМЕ

 

Творческая студия CERAMARY организует увлекательный мастер-класс по вплетению сумок-переносок для воды, сапа и ковриков для йоги в стиле макраме.

Даже, если вы никогда не занимались рукоделием, за три часа у вас получится создать удобную и красивую сумку в единственном экземпларе.

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ВСТРЕЧА ТАЙНОГО СОЮЗА СЫРНИКОЛЮБОВ

Первая в истрии встреча тайного союза сырниколюбов пройдет в эту субботу на живописной террасе ресторана «Гостидзе».

Участники смогут попробовать сырники прямиком из Грузии и узнать интересные истории об этом, казалось бы простом, но очень вкусном блюде.

Freepik

СВИДАНИЕ В ПАРИЖЕ

Наступающая суббота будет наполнена волшебством.

Французские мелодии всех времён и жанров в бальном зале отеля Radisson Collection Paradise Resort & Spa под аккомпанемент тысячи свечей - великолепный, неповторимый, романтичный и незабываемый концерт в изумительном исполнении одного из самых известных оркестров России - HighTime Orchestra.

архив пресс-службы HighTime Orchestra

ЗАБЕГ SKYPARK TRAIL 2024

11 мая в Skypark пройдёт Skypark Trail - весенний забег по пересечённой местности длиной семь километров с перепадом высот шестьсот метров в живописном Ахштырском ущелье.

Мероприятие ожидается очень веселым и эмоциональным.

 

архив пресс-службы Skypark

КОНЦЕРТ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА

В эту субботу в концертном зале «Фестивальный» пройдет концерт яркого, харизматичного и талантливого артиста - Григория Лепса. 

Каждое выступление Григория Лепса - это особенный подарок для его поклонников. Он смело экспериментирует с разными жанрами и музыкальными стилями, обладает чутьем на настоящие хиты, и его творчество вызывает восхищение и любовь публики.

архив пресс-службы Григория Лепса

12 МАЯ (воскресенье)

КОНЦЕРТ ODNONO

В это воскресенье отель Sea Galaxy наполнится творческой атмосферой, потому что в этот день здесь выступит группа Odnono.

Гостей ждет презентация треков в поддержку нового неоклассического альбома Iseeya и заряженный Ecstatic Dance от DJ Alex Muller.

архив пресс-службы группы Odnono

ДЖАЗ В СИРИУСЕ

В это воскресенье все желающий смогут насладиться уникальной атмосферой проекта «Джаз в Сириусе».

Одно из самых ярких событий проекта - традиционный концерт с участием выдающихся джазовых исполнителей из разных стран, включая Россию, Доминиканскую Республику и Узбекистан. В это воскресенье госте ждет выступление Jazzirama (Узбекистан) и Billy’s band (Россия).

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ПОКАЗ ФИЛЬМА «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП»

В понедельник предлагаем насладиться просмотром фильма в «Кино Море Молл».

Дождь льет на протяжении нескольких месяцев и мир находится на грани катастрофы. Молодая мать в поисках безопасного места для своего ребенка и неизвестно получится ли у нее и чем это закончится.

кадр из фильма «Всемирный потоп»

Информационный обзор Редакции.

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