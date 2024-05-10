Куда пойти в Сочи на майских выходных? Мастер-классы, спорт, концерты и Григорий Лепс!

Планы на уикенд 11 - 12 мая в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.
11 - 12 МАЯ (суббота - воскресенье)
«POLYANA LOCAL MARKET» 2024
Все выходные на курорте «Роза Хутор» будет проходить фестиваль «Polyana Local Market».
В программе: мастер-классы, концерты, шоу мыльных пузырей и море веселья и позитивных эмоций.
ТРИ ГОРЫ
Самое время провести отдых, занимаясь спортом! Все выходные в Сочи будет проходить велогонка «Три горы». У участников будет возможность насладиться пейзажами и красотами курорта «Красная Поляна» и комплекса «Лаура».
Гостей ждут идеальные закрытые трассы, свежий воздух, умопомрачительные виды и незабываемые эмоции.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
11 мая начнется празднование с Дня открытых дверей. Вход будет свободным для всех желающих в экоцентр «Лаура», Тисо-самшитовую рощу и парк «Южные культуры».
Мероприятия продолжатся 12 мая, в день рождения парка. В парке «Южные культуры» планируется посадка 350-летней оливы и открытие отреставрированных исторических ворот с улицы Цветочной, а также другие интересные мероприятия.
11 МАЯ (суббота)
МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЛЕТЕНИЮ СУМОК-ПЕРЕНОСОК В СТИЛЕ МАКРАМЕ
Творческая студия CERAMARY организует увлекательный мастер-класс по вплетению сумок-переносок для воды, сапа и ковриков для йоги в стиле макраме.
Даже, если вы никогда не занимались рукоделием, за три часа у вас получится создать удобную и красивую сумку в единственном экземпларе.
ВСТРЕЧА ТАЙНОГО СОЮЗА СЫРНИКОЛЮБОВ
Первая в истрии встреча тайного союза сырниколюбов пройдет в эту субботу на живописной террасе ресторана «Гостидзе».
Участники смогут попробовать сырники прямиком из Грузии и узнать интересные истории об этом, казалось бы простом, но очень вкусном блюде.
СВИДАНИЕ В ПАРИЖЕ
Наступающая суббота будет наполнена волшебством.
Французские мелодии всех времён и жанров в бальном зале отеля Radisson Collection Paradise Resort & Spa под аккомпанемент тысячи свечей - великолепный, неповторимый, романтичный и незабываемый концерт в изумительном исполнении одного из самых известных оркестров России - HighTime Orchestra.
ЗАБЕГ SKYPARK TRAIL 2024
11 мая в Skypark пройдёт Skypark Trail - весенний забег по пересечённой местности длиной семь километров с перепадом высот шестьсот метров в живописном Ахштырском ущелье.
Мероприятие ожидается очень веселым и эмоциональным.
КОНЦЕРТ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА
В эту субботу в концертном зале «Фестивальный» пройдет концерт яркого, харизматичного и талантливого артиста - Григория Лепса.
Каждое выступление Григория Лепса - это особенный подарок для его поклонников. Он смело экспериментирует с разными жанрами и музыкальными стилями, обладает чутьем на настоящие хиты, и его творчество вызывает восхищение и любовь публики.
12 МАЯ (воскресенье)
КОНЦЕРТ ODNONO
В это воскресенье отель Sea Galaxy наполнится творческой атмосферой, потому что в этот день здесь выступит группа Odnono.
Гостей ждет презентация треков в поддержку нового неоклассического альбома Iseeya и заряженный Ecstatic Dance от DJ Alex Muller.
ДЖАЗ В СИРИУСЕ
В это воскресенье все желающий смогут насладиться уникальной атмосферой проекта «Джаз в Сириусе».
Одно из самых ярких событий проекта - традиционный концерт с участием выдающихся джазовых исполнителей из разных стран, включая Россию, Доминиканскую Республику и Узбекистан. В это воскресенье госте ждет выступление Jazzirama (Узбекистан) и Billy’s band (Россия).
ПОКАЗ ФИЛЬМА «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП»
В понедельник предлагаем насладиться просмотром фильма в «Кино Море Молл».
Дождь льет на протяжении нескольких месяцев и мир находится на грани катастрофы. Молодая мать в поисках безопасного места для своего ребенка и неизвестно получится ли у нее и чем это закончится.
Информационный обзор Редакции.
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