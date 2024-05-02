Куда пойти в Сочи на майских выходных? Музыкальные вечера, женский стендап и концерт Басты

7 МАЯ (вторник)

СПЕКТАКЛЬ - ПРОМЕНАД «ТАЙНЫ СОЧИ»

Необычный вариант провести выходной вечер - сходить на театрализованную экскурсию по Сочи. Главное действующее лицо променада - легендарный Фаролеро. Он знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории.

На прогулке с фонарщиком вы узнаете какого цвета глаза у Морского вокзала, куда в Сочи ходят за удачей, какую рыбу не станут жарить в Сочи и из чего киношники делают мороженое.