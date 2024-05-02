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Уикенд

Куда пойти в Сочи на майских выходных? Музыкальные вечера, женский стендап и концерт Басты

Планы на уикенд 3 - 10 мая в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.

3 - 10 МАЯ (пятница - пятница)

СКАЗКА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Майские праздники будут яркими и веселыми. В «Сочи Парке» в эти выходные гостей ждут новые аттракционы, новые сказочные герои, сказочный парад, цирковые выступления, сказка на льду и другие невероятные развлечения. 

архив пресс-службы «Сочи Парка»

3 - 5 МАЯ (пятница - воскресенье)

SOCHI FASHION WEEK

В Сочи дважды в год, весной и осенью, проходит главное модное событие юга России - неделя моды Sochi Fashion Week. Здесь представлены трендовые коллекции, особая атмосфера, эффектные перфомансы, яркие вечеринки, столичный и южный бомонд, байеры и представители модной индустрии.

архив пресс-службы Sochi Fashion Week

3 МАЯ (пятница)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

В пятницу любимый многими ресторан «Баран-Рапан» преобразится и наполнится музыкой.

Живой вокал от Natty создаст неповторимую атмосферу, а изысканные блюда сделают вечер еще приятнее.

архив пресс-службы ресторана «Баран-Рапан»

4 МАЯ (суббота)

ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП

В эту субботу в «Роза Холл» пройдет концерт шоу «Женский стендап», которое быстро стало популярным благодаря своему уникальному формату и свежим идеям.

В отличие от традиционных мужских комедийных проектов, здесь женщины-комики не боятся говорить о том, что их действительно волнует.

архив пресс-службы шоу «Женский стендап»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

В субботу в ресторане «Баран-Рапан» пройдет еще один музыкальный вечер.

Живой вокал от Полины Дыга наполнит ужин выходного неповторимой атмосферой, а любимые блюда украсят вечер необычными вкусовыми сочетаниями. 

архив пресс-службы ресторана «Баран-Рапан»

5 МАЯ (воскресенье)

КОНЦЕРТ БАСТЫ

В эти выходные в Сочи в Red Arena выступит легендарный музыкант Баста.

Пожалуй, нет ни одного артиста в русском хип-хопе, кто бы не пробовал равняться на него. Но он давно уже вышел за рамки какого-либо направления.

архив пресс-службы Басты

6 МАЯ (понедельник)

ПОКАЗ ФИЛЬМА «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП»

В понедельник предлагаем насладиться просмотром фильма в «Кино Море Молл».

Дождь льет на протяжении нескольких месяцев и мир находится на грани катастрофы. Молодая мать в поисках безопасного места для своего ребенка и неизвестно получится ли у нее и чем это закончится. 

кадр из фильма «Всемирный потоп»

КОНЦЕРТ БАСТЫ

В эти выходные в Сочи в Red Arena пройдет второй концерт музыканта Басты.

Пожалуй нет ни одного артиста в русском хип-хопе кто бы не пробовал равняться на него. Но он давно уже вышел за рамки какого либо направления. По настоящему народный артист, человек.

архив пресс-службы Басты

7 МАЯ (вторник)

СПЕКТАКЛЬ - ПРОМЕНАД «ТАЙНЫ СОЧИ»

Необычный вариант провести выходной вечер - сходить на театрализованную экскурсию по Сочи. Главное действующее лицо променада - легендарный Фаролеро. Он знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории.

На прогулке с фонарщиком вы узнаете какого цвета глаза у Морского вокзала, куда в Сочи ходят за удачей, какую рыбу не станут жарить в Сочи и из чего киношники делают мороженое.

8 МАЯ (среда)

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР СОСО ПАВЛИАШВИЛЛИ

Сосо Павлиашвили - эстрадный певец, композитор и маэстро российской сцены. За свою карьеру он выпустил тринадцать альбомов и множество прекрасных синглов, став настоящим покорителем женских сердец.

В эту среду артис выступит в «Зимнем театре» и исполнит любимые песни.

архив пресс-службы Сосо Павлиашвили

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

В среду в ресторане «Баран-Рапан» пройдет очередной музыкальный вечер.

Живой вокал от Никиты Жукова создаст приятную атмосферу, чтобы гости могли насладиться любимыми блюдами и отдохнуть под музыку. 

архив пресс-службы ресторана «Баран-Рапан»

9 МАЯ (четверг)

LUMINARY. ЛЕГЕНДАРНАЯ МУЗЫКА

В четверг зал Red Arena наполнится музыкой скрипача-виртуоза Самвела Айрапетяна и группы Rock Soul и сказка станет реальностью, когда сложатся пазлы Luminary.

Свет от свечей и звук сольются в едином танце и наполнят вечер невероятной энергетикой и эмоциями. 

архив пресс-службы Luminary

10 МАЯ (пятница)

«ЩЕЛКУНЧИК»

В пятницу в «Зимнем театре» можно будет насладиться балетом «Щелкунчик» по сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

Теплая атмосфера праздника, ожившие куклы, горящая праздничными огнями елка, нежная Маша, коварный Мышиный Король, мудрый Дроссельмейер и прекрасный Принц в сказочном королевстве - все самые яркие образы воплощаются в этом фантастическом сказочном балете.

архив пресс-службы «Зимнего театра»

Информационный обзор Редакции.

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