Куда пойти в Сочи на майских выходных? Музыкальные вечера, женский стендап и концерт Басты

Планы на уикенд 3 - 10 мая в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.
3 - 10 МАЯ (пятница - пятница)
СКАЗКА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Майские праздники будут яркими и веселыми. В «Сочи Парке» в эти выходные гостей ждут новые аттракционы, новые сказочные герои, сказочный парад, цирковые выступления, сказка на льду и другие невероятные развлечения.
3 - 5 МАЯ (пятница - воскресенье)
SOCHI FASHION WEEK
В Сочи дважды в год, весной и осенью, проходит главное модное событие юга России - неделя моды Sochi Fashion Week. Здесь представлены трендовые коллекции, особая атмосфера, эффектные перфомансы, яркие вечеринки, столичный и южный бомонд, байеры и представители модной индустрии.
3 МАЯ (пятница)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В пятницу любимый многими ресторан «Баран-Рапан» преобразится и наполнится музыкой.
Живой вокал от Natty создаст неповторимую атмосферу, а изысканные блюда сделают вечер еще приятнее.
4 МАЯ (суббота)
ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП
В эту субботу в «Роза Холл» пройдет концерт шоу «Женский стендап», которое быстро стало популярным благодаря своему уникальному формату и свежим идеям.
В отличие от традиционных мужских комедийных проектов, здесь женщины-комики не боятся говорить о том, что их действительно волнует.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В субботу в ресторане «Баран-Рапан» пройдет еще один музыкальный вечер.
Живой вокал от Полины Дыга наполнит ужин выходного неповторимой атмосферой, а любимые блюда украсят вечер необычными вкусовыми сочетаниями.
5 МАЯ (воскресенье)
КОНЦЕРТ БАСТЫ
В эти выходные в Сочи в Red Arena выступит легендарный музыкант Баста.
Пожалуй, нет ни одного артиста в русском хип-хопе, кто бы не пробовал равняться на него. Но он давно уже вышел за рамки какого-либо направления.
6 МАЯ (понедельник)
ПОКАЗ ФИЛЬМА «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП»
В понедельник предлагаем насладиться просмотром фильма в «Кино Море Молл».
Дождь льет на протяжении нескольких месяцев и мир находится на грани катастрофы. Молодая мать в поисках безопасного места для своего ребенка и неизвестно получится ли у нее и чем это закончится.
КОНЦЕРТ БАСТЫ
В эти выходные в Сочи в Red Arena пройдет второй концерт музыканта Басты.
Пожалуй нет ни одного артиста в русском хип-хопе кто бы не пробовал равняться на него. Но он давно уже вышел за рамки какого либо направления. По настоящему народный артист, человек.
7 МАЯ (вторник)
СПЕКТАКЛЬ - ПРОМЕНАД «ТАЙНЫ СОЧИ»
Необычный вариант провести выходной вечер - сходить на театрализованную экскурсию по Сочи. Главное действующее лицо променада - легендарный Фаролеро. Он знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории.
На прогулке с фонарщиком вы узнаете какого цвета глаза у Морского вокзала, куда в Сочи ходят за удачей, какую рыбу не станут жарить в Сочи и из чего киношники делают мороженое.
8 МАЯ (среда)
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР СОСО ПАВЛИАШВИЛЛИ
Сосо Павлиашвили - эстрадный певец, композитор и маэстро российской сцены. За свою карьеру он выпустил тринадцать альбомов и множество прекрасных синглов, став настоящим покорителем женских сердец.
В эту среду артис выступит в «Зимнем театре» и исполнит любимые песни.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В среду в ресторане «Баран-Рапан» пройдет очередной музыкальный вечер.
Живой вокал от Никиты Жукова создаст приятную атмосферу, чтобы гости могли насладиться любимыми блюдами и отдохнуть под музыку.
9 МАЯ (четверг)
LUMINARY. ЛЕГЕНДАРНАЯ МУЗЫКА
В четверг зал Red Arena наполнится музыкой скрипача-виртуоза Самвела Айрапетяна и группы Rock Soul и сказка станет реальностью, когда сложатся пазлы Luminary.
Свет от свечей и звук сольются в едином танце и наполнят вечер невероятной энергетикой и эмоциями.
10 МАЯ (пятница)
«ЩЕЛКУНЧИК»
В пятницу в «Зимнем театре» можно будет насладиться балетом «Щелкунчик» по сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».
Теплая атмосфера праздника, ожившие куклы, горящая праздничными огнями елка, нежная Маша, коварный Мышиный Король, мудрый Дроссельмейер и прекрасный Принц в сказочном королевстве - все самые яркие образы воплощаются в этом фантастическом сказочном балете.
Информационный обзор Редакции.
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