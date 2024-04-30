Майские на природе! Собрали локации для отдыха в Сочи

Май уже наступил и пришла пора пикников, отдыха на природе и шашлыков. Редакция собрала для вас локации, где можно пожарить шашлыки в Сочи и действительно отдохнуть наедине с природой.
- База отдыха Greenwood - идеальный пикниковый комплекс для приятного отдыха на свежем воздухе.
На территории расположены шесть просторных беседок, каждая из которых оснащена всем необходимым для комфортного отдыха. Мангалом, холодильником, раковиной и электричеством. Это отличное место для приготовления шашлыка, барбекю или других блюд на открытом огне.
База отдыха Greenwood расположена в живописном месте, окруженном лесом и рекой. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы и зарядиться положительными эмоциями.
- «Фазенда»: новый оазис комфорта и тишины. В современном мире все больше людей стремятся к спокойному и умиротворенному отдыху, вдали от городской суеты и шума. Именно таким местом является новая зона отдыха «Фазенда», открывшаяся недавно в Сочи.
«Фазенда» расположена в живописном районе, на берегу реки Малая Хоста, среди тисо-самшитовой рощи. Здесь вы найдете все необходимое для настоящего релакса и проведения различных мероприятий: двадцать восемь беседок для компаний любого размера, детский и взрослый бассейны с подогревом, две бани (в том числе VIP), бар и оборудование для приготовления блюд на мангале.
Удобное расположение беседок в трех разных секторах «Фазенды» позволит каждому найти свое идеальное место для отдыха: на берегу реки, в барном секторе или в лесу. Для тех, кто хочет максимального уединения и комфорта, есть огороженный VIP-сектор с отдельной баней, верандой, площадкой для загара с шезлонгами и обособленной беседкой для отдыха.
- Старая заброшенная грушевая поляна: удивительное место в окрестностях реки Кудепста.
Грушевая поляна расположена посреди густого леса, и ее история остается неизвестной. Возможно, когда-то здесь был фруктовый сад, но со временем деревья одичали и превратились в непроходимые заросли. Сегодня это место привлекает любителей природы и искателей приключений, желающих окунуться в мир дикой природы и насладиться красотой старых деревьев.
Прогулка по поляне - это настоящее путешествие во времени. Здесь можно почувствовать себя героем сказки, затерявшимся в заколдованном лесу. Густые кроны деревьев создают полумрак, а сквозь них пробиваются солнечные лучи, создавая неповторимую игру света и тени.
Это место, которое обязательно стоит посетить, если вы окажетесь в окрестностях реки Кудепста. Здесь можно насладиться красотой природы, забыть о повседневных заботах и окунуться в мир тайн и загадок.
- «Терраса кемпинг на горе» - это уникальное место, расположенное на высоте 1900 метров над уровнем моря, вдали от городской суеты и шума.
На территории кемпинга есть множество удобств для комфортного отдыха. Пространственные беседки и места для установки палаток позволят наслаждаться природой в полной мере. Также имеется автодом, где можно остановиться на ночь.
Внутри домиков есть все необходимое для комфортного проживания: постельное белье, подушки, одеяла, кондиционеры и отопление. Из окон открывается потрясающий вид на горы и небо.
Для тех, кто предпочитает спать в палатке, на территории кемпинга предусмотрены специальные площадки с настилами. Они расположены немного выше основного кемпинга, и до них можно добраться за четыре минуты пешком по тропинке.
- Отель «Усадьба» - идеальный выбор для отличного отдыха в Сочи.
Отель «Усадьба» расположен в одиннадцати километрах от центра Сочи, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет бюджетный отдых. Рядом с отелем находятся популярные пляжи, такие как «Дикий пляж» и пляж «Красный Штурм», а также смотровая башня горы Ахун.
В отеле «Усадьба» гости могут насладиться разнообразными удобствами и услугами. Для удобства гостей работает бар и ресторан. В отеле также есть массажный кабинет, сауна, паровая баня и спа-центр.
На территории отеля имеется площадка для барбекю, а для любителей водных развлечений имеется открытый бассейн. Дополнительные услуги включают прачечную, гладильную комнату и прокат автомобилей.
- Гостиница «Эко Парк Вотчина»: комфорт, уединение и развлечения на природе.
Гостиница расположена в поселке Дагомыс, в селе Волковка. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой.
Гостям предлагаются уютные номера различных категорий, от стандартных двухместных до роскошных люксов. Территория гостиницы ухоженная и зеленая, с детской площадкой и живописным газоном.
Одним из главных преимуществ «Эко Парк Вотчина» являются разнообразные развлечения для гостей. На территории гостиницы есть бассейн, который работает в тёплое время года. Также гости могут посетить бани и сауны, где можно расслабиться и отдохнуть после активного дня.
Для тех, кто предпочитает активный отдых, на территории гостиницы есть беседки и мангалы. Гости могут приготовить шашлык или барбекю, наслаждаясь живописным видом на окружающую природу.
Информационный обзор Редакции
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