Майские на природе! Собрали локации для отдыха в Сочи

База отдыха Greenwood - идеальный пикниковый комплекс для приятного отдыха на свежем воздухе.

На территории расположены шесть просторных беседок, каждая из которых оснащена всем необходимым для комфортного отдыха. Мангалом, холодильником, раковиной и электричеством. Это отличное место для приготовления шашлыка, барбекю или других блюд на открытом огне.

База отдыха Greenwood расположена в живописном месте, окруженном лесом и рекой. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы и зарядиться положительными эмоциями.