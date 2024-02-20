Куда пойти в Сочи 23 февраля?

ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО FANTASEA ART

23 февраля - отличный повод взять выходной и приятно провести время с любимым человеком. В этот особенный день можно отправиться на свидание с искусством и целый день провести, создавая шедевры и медитируя.

Мужчины часто подвержены стрессу на работе и с этим напряжением необходимо бороться. Расслабиться и замедлиться поможет творческое пространство Fantasea Art. Специально к празднику студия организует парные мастер-классы. Вы сможете создать картину из эпоксидной смолы «космос», картину акрилом на холсте или две ароматические свечи с запахами бергамоты, кожи и древесины или дерева сандала.

Такое расслабляющее свидание мужчина точно оценит и будет вспоминать.