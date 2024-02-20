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Куда пойти в Сочи 23 февраля?

23 февраля - праздник, который отмечается с 1922 года. В этот день женщины дарят своим любимым мужчинам подарки и размышляют над тем, как порадовать любимого в праздник и где провести этот особенный день. Редакция подготовила идеи, куда можно пойти 23 февраля, чтобы сделать этот день незабываемым.

  • ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО FANTASEA ART

23 февраля - отличный повод взять выходной и приятно провести время с любимым человеком. В этот особенный день можно отправиться на свидание с искусством и целый день провести, создавая шедевры и медитируя.

Мужчины часто подвержены стрессу на работе и с этим напряжением необходимо бороться. Расслабиться и замедлиться поможет творческое пространство Fantasea Art. Специально к празднику студия организует парные мастер-классы. Вы сможете создать картину из эпоксидной смолы «космос», картину акрилом на холсте или две ароматические свечи с запахами бергамоты, кожи и древесины или дерева сандала. 

Такое расслабляющее свидание мужчина точно оценит и будет вспоминать. 

архив пресс-службы творческого пространства FANTASEA ART
  • «РУКИ ВВЕРХ! БАР»

Провести весело и ярко 23 февраля можно в полюбившемся многим, баре «Руки ВВерх! Бар». Специально к празднику, 22 и 23 февраля бар проведет грандиозную вечеринку «Мужская лига». 

На вечеринке вас ждут соревнования по спорту благородных напитков, игры, танцы, караоке и зажигательная музыка до утра. А 23 февраля будет розыгрыш, который станет настоящим сюрпризом для всех гостей. Сходите с любимым мужчиной на яркую вечеринку и повеселитесь от всей души!

архив пресс-службы «РУКИ ВВЕРХ! БАР»
  • «ЧЕРНАЯ ЛИСИЧКА»

«Черная лисичка» - роскошный ресторан авторской кухни в горах курорта «Газпром Поляна», который многие знают и любят. 

С любимым мужчиной можно отправиться в ресторан и устроить шикарный романтический ужин или веселый вечер с друзьями.

23 февраля в ресторане вас ждут праздничная атмосфера и другие приятности. 

архив пресс-службы «ЧЕРНАЯ ЛИСИЧКА»
  • GIORGIO SULUGUNI, KRASNAYA POLYANA

Giorgio Suluguni - ресторан в горах премиум сегмента, праздничный ужин в котором будет вспоминаться еще очень долго.

23 февраля каждому гостю предложат сыграть в «веселую» рулетку. Гостей ждут игры, развлечения и море позитивных эмоций.  Атмосферу вечера создаст полюбившаяся певица Луира, которая исполнит свои самые зажигательные хиты.

архив пресс-службы GIORGIO SULUGUNI, KRASNAYA POLYANA
  • CO-CO CHALET, KRASNAYA POLYANA

Еще один потрясающий ресторан в горах, где можно отметить 23 февраля - СО-СО Chalet. Ресторан создан в стиле альпийского шале. В интерьере преобладают натуральные материалы, массивные формы, контраст грубости и высокой эстетики. Такой интерьер идеально дополнит ужин в честь мужского праздника.

23 февраля гостей ждет особый сюрприз - сет из премиального благородного напитка от Али Даюб и иммерсивная подача сибирского хамона от шеф-повара Вадима Горбанева. В лучших альпийских традициях окорок нарезают перед гостем и сопровождают фруктовым дистиллятом. 

архив пресс-службы CO-CO CHALET, KRASNAYA POLYANA
  • WE CLUB

Ну и напоследок - оригинальная идея, как провести 23 февраля! Команда WE CLUB проведет эксклюзивный открытый мастер-класс по биатлону.

Тренировка с идеальным сочетанием спорта и азарта в самом сердце гор, на Олимпийском стадионе «Лаура» - потрясающий вариант праздничного отдыха и настоящего снежного веселья. 

архив пресс-службы команды WE CLUB

Информационный обзор Редакции, 16+

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