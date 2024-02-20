Куда пойти в Сочи 23 февраля?

23 февраля - праздник, который отмечается с 1922 года. В этот день женщины дарят своим любимым мужчинам подарки и размышляют над тем, как порадовать любимого в праздник и где провести этот особенный день. Редакция подготовила идеи, куда можно пойти 23 февраля, чтобы сделать этот день незабываемым.
- ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО FANTASEA ART
23 февраля - отличный повод взять выходной и приятно провести время с любимым человеком. В этот особенный день можно отправиться на свидание с искусством и целый день провести, создавая шедевры и медитируя.
Мужчины часто подвержены стрессу на работе и с этим напряжением необходимо бороться. Расслабиться и замедлиться поможет творческое пространство Fantasea Art. Специально к празднику студия организует парные мастер-классы. Вы сможете создать картину из эпоксидной смолы «космос», картину акрилом на холсте или две ароматические свечи с запахами бергамоты, кожи и древесины или дерева сандала.
Такое расслабляющее свидание мужчина точно оценит и будет вспоминать.
- «РУКИ ВВЕРХ! БАР»
Провести весело и ярко 23 февраля можно в полюбившемся многим, баре «Руки ВВерх! Бар». Специально к празднику, 22 и 23 февраля бар проведет грандиозную вечеринку «Мужская лига».
На вечеринке вас ждут соревнования по спорту благородных напитков, игры, танцы, караоке и зажигательная музыка до утра. А 23 февраля будет розыгрыш, который станет настоящим сюрпризом для всех гостей. Сходите с любимым мужчиной на яркую вечеринку и повеселитесь от всей души!
- «ЧЕРНАЯ ЛИСИЧКА»
«Черная лисичка» - роскошный ресторан авторской кухни в горах курорта «Газпром Поляна», который многие знают и любят.
С любимым мужчиной можно отправиться в ресторан и устроить шикарный романтический ужин или веселый вечер с друзьями.
23 февраля в ресторане вас ждут праздничная атмосфера и другие приятности.
- GIORGIO SULUGUNI, KRASNAYA POLYANA
Giorgio Suluguni - ресторан в горах премиум сегмента, праздничный ужин в котором будет вспоминаться еще очень долго.
23 февраля каждому гостю предложат сыграть в «веселую» рулетку. Гостей ждут игры, развлечения и море позитивных эмоций. Атмосферу вечера создаст полюбившаяся певица Луира, которая исполнит свои самые зажигательные хиты.
- CO-CO CHALET, KRASNAYA POLYANA
Еще один потрясающий ресторан в горах, где можно отметить 23 февраля - СО-СО Chalet. Ресторан создан в стиле альпийского шале. В интерьере преобладают натуральные материалы, массивные формы, контраст грубости и высокой эстетики. Такой интерьер идеально дополнит ужин в честь мужского праздника.
23 февраля гостей ждет особый сюрприз - сет из премиального благородного напитка от Али Даюб и иммерсивная подача сибирского хамона от шеф-повара Вадима Горбанева. В лучших альпийских традициях окорок нарезают перед гостем и сопровождают фруктовым дистиллятом.
- WE CLUB
Ну и напоследок - оригинальная идея, как провести 23 февраля! Команда WE CLUB проведет эксклюзивный открытый мастер-класс по биатлону.
Тренировка с идеальным сочетанием спорта и азарта в самом сердце гор, на Олимпийском стадионе «Лаура» - потрясающий вариант праздничного отдыха и настоящего снежного веселья.
Информационный обзор Редакции, 16+
Комментарии (0)