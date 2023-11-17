Бунин, Бах, Рахманинов и философская живопись - в обзоре самых ярких событий уикенда в Сочи

В Сочи в предстоящие выходные – можно погрузиться в высокое искусство в уютных концертных и выставочных залах. События культурной жизни города - в обзоре, который подготовила Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар».
В зале Морского вокзала Сочи в воскресенье откроется «Фестиваль русской музыки и слова». Он посвящен 150-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. С 19 по 22 ноября на концертных площадках города выступят именитые российские артисты и коллективы, которые представят премьерные концертные программы русской музыки от произведений Чайковского до современных композиторов. На открытии фестиваля выступит струнный квартет имени Рахманинова, а также прозвучит вокальный цикл Шостаковича «Сатиры» на стихи Саши Черного.
Большой осенний концерт Юрия Башмета в Сочи - это уже традиция. В субботу 18 ноября маэстро вместе с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» на сцене Зимнего театра исполнят шесть Брандербургских концертов Иоганна Себастьяна Баха. В них - традиции итальянских мастеров в сочетании с собственными, «баховскими», приёмами. Исследователи композитора называют эти произведения «последней тайной высшего творения».
В воскресенье, 19 ноября, в самом южном театре на карте России – «Новом театре Сочи» - можно прочувствовать все оттенки любви в премьерном спектакле «Бунин. Тёмные Аллеи». В постановку режиссёра Кирилла Вытоптова вошли несколько рассказов писателя: «В Париже», «Мадрид», «Руся» и, конечно, заглавный «Тёмные аллеи». Зрители окажутся и в русской глубинке, на пляже Ниццы и в эмигрантском Париже, чтобы увидеть, что предназначено героям - воспоминание о том, что упущено навсегда? Или обещание новой встречи «на всю оставшуюся жизнь»?
Что находится «Между небом и землёй» - покажут в Сочинском художественном музее им. Жилинского. Там проходит совместная выставка сочинского скульптора Акопа Халафяна и живописца Николая Джаняна из Новороссийска. Название выставки отражает размышления художников о вечной борьбе Добра и Зла, которая происходит в душе каждого человека, о сомнениях, терзаниях, а также смелости и решимости, которые сопровождают выбор человека.
Информационный обзор Редакции.
12+
Комментарии (0)