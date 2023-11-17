Бунин, Бах, Рахманинов и философская живопись - в обзоре самых ярких событий уикенда в Сочи

В воскресенье, 19 ноября, в самом южном театре на карте России – «Новом театре Сочи» - можно прочувствовать все оттенки любви в премьерном спектакле «Бунин. Тёмные Аллеи». В постановку режиссёра Кирилла Вытоптова вошли несколько рассказов писателя: «В Париже», «Мадрид», «Руся» и, конечно, заглавный «Тёмные аллеи». Зрители окажутся и в русской глубинке, на пляже Ниццы и в эмигрантском Париже, чтобы увидеть, что предназначено героям - воспоминание о том, что упущено навсегда? Или обещание новой встречи «на всю оставшуюся жизнь»?