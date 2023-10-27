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Волшебство искусства: обзор самых ярких событий уикенда в Сочи

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Выходные – это прекрасная возможность получить новые впечатления и вдохновиться искусством, и не важно, какая погода за окном. «Редакция Сочи.Крд. Собака.ru»​ подготовила подборку самых интересных событий, которые сделают уикенд ярким и насыщенным.

Если хочется волшебства и чуда – отправляйтесь на премьеру фильма «По щучьему велению». В основе сюжета картины, которую снял режиссёр Александр Войтинский - классическая сказка про Емелю, который поймал рыбу мечты, а та предложила ему сделку — исполнить три желания. В ролях Мила Ершова и Никита Кологривый. Картина только вышла в прокат и её можно посмотреть сразу в нескольких городских кинотеатрах.

Фото: кадр из к\ф "По щучьему велению", реж. Александр Войтинский

В музее Островского открылась выставка к 100-летию Леонида Гайдая. В экспозиции - уникальные материалы из Государственного музея кино. Они расскажут о том, как снимались всенародно любимые фильмы «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!» и других. Можно увидеть даже раскадровки и режиссерские сценарии к легендарным фильмам, а ещё элементы костюмов главных героев, например те самые перламутровые пуговицы халата, который «будем искать!».

Фото : Музей Н. Островского в г. Сочи/Telegram

Еще одна выставка проходит в залах Зимнего театра. Она называется «О любви…». Свои работы представили ставропольские художники Екатерина Ляшко и Василий Молоков - два таланта и бесконечная любовь к искусству, воплощенная на холстах. Мастера кисти принимают активное участие в различных выставках и арт-проектах, имеют множество наград. Их работы находятся в частных и государственных коллекциях России и зарубежья.

Фото: сайт Администрации Сочи
Фото: сайт Администрации Сочи

В Зале органной и камерной музыки в воскресенье - гала-концерт участников Академии молодых органистов «VOX ORGANUM». Среди её слушателей молодые музыканты, студенты высших учебных заведений и солисты филармонии из Москвы, Челябинска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Саратова, а также Минска и Донецка. Для большинства из них выступление на сочинской сцене – это дебют.

Фото: unsplash.com

Информационный обзор Редакции.

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