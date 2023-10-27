Волшебство искусства: обзор самых ярких событий уикенда в Сочи

В музее Островского открылась выставка к 100-летию Леонида Гайдая. В экспозиции - уникальные материалы из Государственного музея кино. Они расскажут о том, как снимались всенародно любимые фильмы «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!» и других. Можно увидеть даже раскадровки и режиссерские сценарии к легендарным фильмам, а ещё элементы костюмов главных героев, например те самые перламутровые пуговицы халата, который «будем искать!».