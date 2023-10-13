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«Море лап»: в Сочи пройдёт самый милый и пушистый фестиваль

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Фото: pxhere.com

У жителей Сочи, а также их питомцев есть прекрасная возможность попасть на масштабную собачью тусовку. Фестиваль «Море лап» пройдёт в воскресенье в парке «Ривьера».

Эксперты поделятся ценными знаниями в области воспитания и содержания домашних питомцев. Владельцев хвостатых и их четвероногих друзей ждут мастер-классы по дрессуре, бесплатная возможность проверить здоровье, а также себя показать и на других посмотреть. А еще поиграть, вкусно поесть и посмотреть кино под открытым небом.

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