«Море лап»: в Сочи пройдёт самый милый и пушистый фестиваль

У жителей Сочи, а также их питомцев есть прекрасная возможность попасть на масштабную собачью тусовку. Фестиваль «Море лап» пройдёт в воскресенье в парке «Ривьера».

Эксперты поделятся ценными знаниями в области воспитания и содержания домашних питомцев. Владельцев хвостатых и их четвероногих друзей ждут мастер-классы по дрессуре, бесплатная возможность проверить здоровье, а также себя показать и на других посмотреть. А еще поиграть, вкусно поесть и посмотреть кино под открытым небом.