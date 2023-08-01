Гастроли Татьяны Навки

Евгения Тарасова: «Я рада возможности работать с Татьяной Навкой. Очень приятно, что в «Спящей красавице» есть место творчеству и самовыражению! Кроме того, работать летом в Сочи – это прекрасно! И, конечно, роль Элифеанты дает невероятные возможности для креатива! Участие в сказочных шоу Татьяны Навки – это возможность для нас, спортсменов, оттачивать свои актёрские навыки: играть ключевую роль в театральной постановке - это большая ответственность. Но судя по восторженным отзывам зрителей, команде Navka Show это неизменно удаётся!»