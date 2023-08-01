Гастроли Татьяны Навки

Евгения Тарасова и Владимир Морозов теперь исполняют главные роли в ледовой сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Действующие спортсмены, двукратные серебряные призёры Олимпийских игр присоединились к команде NAVKA SHOW 1 августа. По словам организаторов, шоу по своей красоте и технологичности, не имеет аналогов в мире. Посмотреть его можно до 30 сентября в «Сочи Парк».
Татьяна Навка: «В летних гастролях наших шоу в Сочи в этом году концентрация звездных фигуристов достигла своего максимума - олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, России, действующие спортсмены! Это настоящая гордость! Работать в таком коллективе – чистое счастье! Каждый фигурист обладает своей харизмой, талантами, неповторимой энергией. Спектакль – живой организм и каждый раз он меняется в зависимости от того, кто исполняет главные роли».
Владимир Морозов: «Для нас это возможность переключиться. Это отличный опыт – здесь, в рамках подготовки к спектаклю, можно оттачивать не только технику, но и актёрское мастерство, креативно подходить к каждому выходу на лёд. Мы получаем наслаждение от тренировок и с нетерпением ждем встречи с поклонниками в Сочи!»
Евгения Тарасова: «Я рада возможности работать с Татьяной Навкой. Очень приятно, что в «Спящей красавице» есть место творчеству и самовыражению! Кроме того, работать летом в Сочи – это прекрасно! И, конечно, роль Элифеанты дает невероятные возможности для креатива! Участие в сказочных шоу Татьяны Навки – это возможность для нас, спортсменов, оттачивать свои актёрские навыки: играть ключевую роль в театральной постановке - это большая ответственность. Но судя по восторженным отзывам зрителей, команде Navka Show это неизменно удаётся!»
Фото: PR-служба Navka Show
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