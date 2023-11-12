В Сочи зазвучала русская и зарубежная классика

В Сочи теперь свободно можно слушать шедевры русских и зарубежных композиторов: там заработала государственная радиостанция классической музыки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Старт вещания решили отметить специальной программой: в Зимнем театре дадут два спектакля. 13 ноября пройдёт музыкальный моноспектакль «Метель». Музыка Георгия Свиридова прозвучит в исполнении Симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашева. Текст пушкинской повести будет читать актер театра и кино Александр Яцко.

14 ноября - в афише мультимедийный проект «Любовь, сошедшая с экрана» с саундтреками из кинофильмов XX века. Истории их создателей – Эннио Морриконе, Нино Рота, Мишеля Леграна, Генри Манчини и Глена Миллера – расскажет актер театра и кино Дмитрий Миллер.

Официальное сообщение пресс-службы сайта Администрации города Сочи.