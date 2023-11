Вышла последняя песня The Beatles

The Beatles выпустили композицию Now and Then («Сейчас и потом»), на её создание ушло 45 лет. Об этом сообщает РИА «Новости». В основе трека — демозапись, которую в 1970-х годах сделал Джон Леннон, подыгрывая себе на рояле. Как говорится на сайте группы, это последняя композиция, созданная совместно всеми участниками «Ливерпульской четверки». После смерти Леннона в 1980 году кассеты с этой записью долго хранились у вдовы музыканта Йоко Оно, а в первой половине 90-х она передала их Полу Маккартни. Тогда же Джордж Харрисон записал для Now and Then партию ритм-гитары. В прошлом году Пол Маккартни и Ринго Старр, наконец, завершили песню: при помощи искусственного интеллекта отделили голос Леннона от всех шумов и аккомпанемента.