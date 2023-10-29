Музыка, которая объединяет души

Как появился проект Stereohertz?

Alison: Я в творчестве много лет как вокалистка. Выступала сольно, в джаз-бенде, рэп-рок-группе, мы делали попурри с танцорами, и еще тогда мне пришла идея сделать первый mashup, смешать вокальные темы двух известных песен в одну. Чуть позже, когда я работала арт-директором в ночном клубе, меня вовлекло в мир электронной музыки. Мне удалось выпустить несколько авторских фитов, которые сейчас можно послушать на RollRock Records, Eldar Stuff и Tim Cosmos. Несмотря на это, идея с mashup меня не покидала, и я решила создать собственный сет, где можно было бы смешивать похожие по гармонии треки с миксами диджеев абсолютно в другом ключе. Так началось «приготовление» Stereohertz. В этот soup for the soul я искала музыканта с инструментом, который бы оживил deep house живым соло. Это должен был быть духовой инструмент, мы же из джаза как никак. Рому мне порекомендовал Юра Сабитов, трубач «Биг Бенда им. Георгия Гараняна». На тот момент Рома как раз стал лауреатом I степени VI открытого конкурса молодых джазовых трубачей им. Е. А. Савина и руководил собственным проектом «Джаз-лаборатория». К тому же Рома экспериментировал с жанрами, выступал с диджеями, бит-мейкерами и бит-боксерами. Оказалось, что он тоже неравнодушен к музыкальным экспериментам, и мы решили создать проект Stereohertz. Название придумал Рома. Было проделано много работы по подбору материала, мы проводили ночи в студии в поисках звучания, добавили вокальные партии. Я разбила партии на интервалы, добавила электронные бэки и эффекты. Новая программа получилась необычной. Казалось бы, известные до боли хиты, но совершенно в другом формате, некоторые из которых узнаются не сразу. Так наше творчество переросло в гастрольную и концертную жизнь. Но стоит сказать, что волей этого прекрасного случая мы вскоре создали семью, и наше творчество наполнилось еще и романтикой, любовью, чем мы дорожим по сей день.

Стиль вашей музыки небанален. Расскажите о концепции.

Alison: Идея проекта — с помощью музыки помогать людям расширить свое воображение, спасать «избитые хитовыми молотками уши», показывая, что мелодия может звучать иначе. Особенно интересно работать сейчас с советскими хитами, мы как будто погружаемся в историю, оставаясь в то же время понятными и трендовыми. Можно сказать, наша миссия в данном проекте — отчасти объединять поколения, не забывать о прошлом и поддерживать современные электронные направления house-­музыки. Получился симбиоз из любимых мелодий и актуального звучания.

Микс электронной музыки и живого вокала кажется довольно сложным в исполнении. Как публика реагирует на эксперименты?

Роман: Для нас как для профессиональных музыкантов подобное исполнение несложно. Наоборот, увлекательно. Новаторство особенно интересно сейчас, оно позволяет взглянуть на привычные вещи под другим углом и создавать нечто совершенно уникальное. Классические кавер-­группы, диджеи, вокалистки с минусовками никуда не денутся, но гораздо круче развиваться и пробовать новое. И это нравится людям. На наших концертах, например, люди приятно удивляются звучанию трубы, даже я сам не могу к нему привыкнуть. Для многих труба — это джаз или духовая оркестровая музыка, я же пытаюсь ломать эти стереотипы. Результат превосходит ожидания.

Помимо исполнения известных композиций вы много импровизируете. Расскажите об этом.

Роман: Я как музыкант с высшим музыкальным образованием не понаслышке знаю, что такое импровизация. Для меня она значит намного больше, чем просто умелое жонглирование нотами. Импровизация — это свобода музыкальной мысли, умение творить здесь и сейчас. Тем самым я передаю публике эмоцию и настроение.