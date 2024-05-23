Тейлор Свифт может стать частью киновселенной Marvel: инсайдерская информация

Инсайдер из Голливуда, Дэниел Рихтман, поделился информацией о возможности ее участия в новом фильме.

Встреча с президентом компании Кевином Файги только подогрела интерес к этой идее. Существует предположение, что Тейлор Свифт может исполнить роль Ослепительной из вселенной «Людей Икс». Однако, после встречи с Файги, возможны и другие варианты. В феврале 2024 года студия опубликовала анонс фильма «Дэдпул-3» с браслетами дружбы, что вызвало догадки некоторых фанатов о связи с Тейлор Свифт.

Певица Тейлор Свифт оказалась в центре внимания после отказа режиссера Шона Леви прямо отвечать на вопрос о ее участии в новом фильме.