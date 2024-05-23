18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Тейлор Свифт может стать частью киновселенной Marvel: инсайдерская информация

Кинопоиск

Инсайдер из Голливуда, Дэниел Рихтман, поделился информацией о возможности ее участия в новом фильме.

Встреча с президентом компании Кевином Файги только подогрела интерес к этой идее. Существует предположение, что Тейлор Свифт может исполнить роль Ослепительной из вселенной «Людей Икс». Однако, после встречи с Файги, возможны и другие варианты. В феврале 2024 года студия опубликовала анонс фильма «Дэдпул-3» с браслетами дружбы, что вызвало догадки некоторых фанатов о связи с Тейлор Свифт.

Певица Тейлор Свифт оказалась в центре внимания после отказа режиссера Шона Леви прямо отвечать на вопрос о ее участии в новом фильме.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: