Фильм о битве за Кавказ покажут в горах Сочи

На курорте «Роза Хутор» пройдут бесплатные показы фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах». В основе картины - документальные события, которые произошли в 1943 году – Битва за Кавказ. Это одно из самых долгих и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Оно продолжалось 442 дня. В планах германского командования был захват месторождений Грозного и Баку, где добывалось две трети нефти всего СССР. Но советским бойцам удалось остановить врага.

Спустя 80 лет съёмочная группа фильма повторила маршрут советских воинов, пройдя по местам бывших боевых действий: в Ростове-на-Дону, Сочи, Туапсе, Сухуме, абхазском горном селе Псху, на перевалах Аишха, Санчара и в районе Семашхо.

Идеяо создании фильма возникла после того, как журналист и автор картины Дмитрий Кузьмин увидел в школьном музее в Красной Поляне старую записку. В ней говорилось: «Мы погибли смертью храбрых от адского холода и натиска врага». Датирована запись была 6 декабря 1943 года.

Дмитрий Кузьмин: «Это был путь длиной в 15 000 километров. Путь из удобных городов - к труднодоступным горным поселкам, где нет автоматов с кофе, связи и даже водопровода, где следы далекой войны до сих пор на поверхности. Переправы через бурлящие реки по скользкому бревнышку с кучей аппаратуры, которую на такие высоты никто никогда не поднимал. Часами подъемы вверх по камням ради нескольких кадров. Ради того, чтобы понять, каково было нашим бойцам. Мы спали, как они, ели то же, мы даже пытались штурмовать высоту на скорость в тех же кирзачах с портянками, чтобы понять – как в суровых условиях смогли выстоять не богатыри - простые люди, многие из которых горы-то увидели тогда впервые».