Кустурица снимет фильм по Достоевскому на Кубани

Известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица собирается снять свой новый фильм в Краснодарском крае. Как сообщает ТАСС, своими планами мастер поделился на крупнейшем в стране фестивале казачьей культуры «Александровская крепость», он проходит в Усть-Лабинске.

Кустурица объяснил своё решение сильной зависимостью. Выяснилось, что мастер не может снимать, если нет …солнца, поэтому Кубань как съёмочная площадка подходит как нельзя лучше. Съёмки фильма по мотивам «Преступления и наказания», как ожидается, начнутся уже в следующем году.