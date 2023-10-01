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Кустурица снимет фильм по Достоевскому на Кубани

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Фото: сайт ust-fest.ru

Известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица собирается снять свой новый фильм в Краснодарском крае. Как сообщает ТАСС, своими планами мастер поделился на крупнейшем в стране фестивале казачьей культуры «Александровская крепость», он проходит в Усть-Лабинске.

Кустурица объяснил своё решение сильной зависимостью. Выяснилось, что мастер не может снимать, если нет …солнца, поэтому Кубань как съёмочная площадка подходит как нельзя лучше. Съёмки фильма по мотивам «Преступления и наказания», как ожидается, начнутся уже в следующем году.

 

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