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Искусство

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В Краснодаре завершили сезон летних концертов Lumisfera в амфитеатре Парка Галицкого

Пресс-служба проекта

25 и 26 сентября в амфитеатре Парка Галицкого состоялись последние концерты сезона Lumisfera. Финальные вечера совпали с празднованием Дня города Краснодара и стали частью большого городского уикенда.

Зрители услышали программу «Мировые хиты» — музыку, которую узнают с первых нот и которая давно вышла за пределы конкретных эпох и жанров. В оркестровом звучании встретились современная неоклассика, киномузыка, рок и поп-композиции: произведения Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Макса Рихтера, музыка из «Амели», «Гладиатора» и «Игры престолов», а также культовые композиции Nirvana, Linkin Park, Queen, Adele и других исполнителей.

Концерты прошли под открытым небом, среди вечернего пространства Парка Галицкого и тысяч мерцающих свечей. Эти вечера стали последней возможностью в этом сезоне услышать живой оркестр в амфитеатре — на одной из самых узнаваемых концертных площадок Краснодара.

«Всегда интересно наблюдать, как время проверяет музыку. Одни песни исчезают через сезон, а другие спустя тридцать, сорок или пятьдесят лет по-прежнему собирают полные залы. У великой музыки вообще нет возраста. Именно из такой музыки и родилась наша программа », — Артём Миронов, генеральный продюсер Lumisfera.

За последние три года состоялось около 500 событий, которые посетили более 500 000 зрителей.

 

 

Фото: Пресс-служба проекта Lumisfera

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